Justin Thomas volta a ser número 1 mundial

O norte-americano Justin Thomas assumiu esta segunda-feira a liderança do ranking mundial de golfe, depois de ter vencido no domingo o torneio WGC St.Jude Invitational, em Memphis, competição do circuito PGA.

O golfista, de 27 anos, destronou na hierarquia mundial o espanhol Jon Rahm e é um dos favoritos à conquista do PGA Championship, um dos quatro majors do golfe mundial, a disputar a partir de quinta-feira em San Francisco.

Justin Thomas, que venceu o PGA Championship em 2017, é o terceiro jogador mais jovem dos últimos 60 anos a ter 13 triunfos no circuito norte-americano, atrás de 'lendas' como Tiger Woods e Jack Nicklaus.

"Se me tornar número 1 mundial, espero que desta vez seja por mais tempo", brincou Justin Thomas antes de assumir a liderança, em alusão ao facto de em 2018 ter estado no topo apenas durante quatro semanas.