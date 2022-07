Juventude imperou no Campeonato Nacional de 3.ª e 4.ª Categorias

O Club de Golf de Miramar foi palco do Campeonato Nacional de 3.ª e 4.ª Categorias, dominado pela juventude. Guilherme Moreira (Oporto Golf Club) e Francisca Ferreira da Costa (Miramar), nas 3.ª Categorias, e António Cavalinhos (Miramar) e Eva Silva (Oporto), nas 4.ª Categorias, saíram com os títulos máximos.

Além da juventude, esta edição no campo de Par 68 de Miramar teve outra particularidade: aqueles que viriam a sagrar-se campeões lideravam já no final da primeira volta, conservando o primeiro lugar, na segunda, rumo aos respetivos títulos.

As provas femininas consagraram duas jogadoras do escalão etário de sub-12 anos.

Francisca Ferreira da Costa, a jogar em casa, venceu a 3.ª Categoria, com 170 pancadas (voltas de 78 e 92), 34 acima do Par e tem apenas 11 anos.

Carolina Gaspar, de 14 anos, do Clube de Golfe de Belas, foi vice-campeã nacional com 177 (86+91), +41. E Isabel Barbosa (Quinta do Fojo) terceira com 181 (88+93), +45.

Nas 4.ª Categorias, venceu Eva Silva, também de 11 anos. Vinda do golfe no Desporto Escolar, a representante do Oporto somou 185 (87+98), +49.

Camila Pazos, de Miramar, de 10 anos, foi vice-campeã nacional com 190 (94+96), +54. E Maria Ana Franco de Sousa foi terceira, a 2 pancadas da segunda, com 192 (95+97).

Já as provas masculinas foram ganhas por jogadores sub-14.

Guilherme Moreira, do Oporto, de 13 anos, venceu a 3.ª Categoria, com 150 (73+77), +14.

Luís Braga (76+83), da Juve Golfe, manteve o segundo lugar em relação a sábado sagrando-se vice-campeão com 159 (+23).

Vítor Neves (85+77), de Miramar, foi terceiro com 162 (+26). Nas 4.ª Categorias venceu António Maria Cavalinhos, de Miramar, de 14 anos, com 186 (91+95), +50.

Diogo Venâncio de Almeida (Oporto), jogador sub-18, foi vice-campeão com 190 (99+91), +54, o mesmo resultado do terceiro, Raul Pazos Jnr. (96+94).

Outra particularidade desta edição, é que Francisca Ferreira da Costa, Eva Silva e e Guilherme Moreira também conquistaram os troféus em ‘medal net’.

Diogo Venâncio de Almeida foi o vencedor nesta modalidade nas 4.ª Categorias masculinas.

Foi uma semana em cheio para estes jovens aspirantes.

Este Campeonato é aberto a jogadores amadores (femininos e masculinos) com handicaps entre 12,1 e 27,0.

A diferença entre Categorias é que na 3.ª são elegíveis jogadores entre handicaps 12,1 e 19,0, ao passo que na 4.ª entre 19,1 e 27,0.

Texto: Rodrigo Cordoeiro/FPG

Fotografia: Octávio Passos/FPG