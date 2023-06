Konstantin Mikirtumov vence no Aberto do Estoril

Konstantin Mikirtumov fez uma das suas melhores voltas de sempre, ganhou pela primeira vez um título num play-off e conquistou um dos troféus mais importantes da sua jovem carreira no Aberto do Estoril.O jogador de 16 anos foi o vencedor da classificação gross do Aberto do Estoril, o que significa que foi aquele que alcançou o melhor resultado após as duas voltas que constituíram o torneio organizado pelo Clube de Golf do Estoril.De acordo com o regulamento da prova, é consagrado campeão o 1.º da classificação net e esse foi o britânico David Gray, mas Record pugna por divulgar os melhores resultados. Aliás, para o Ranking Nacional BPI da FPG é a classificação gross que conta e nessa David Gray foi somente o 13.º com 12 pancadas acima do Par.Para cotar-se como o melhor jogador do torneio, Konstantin Mikirtumov teve de lutar muito, pois terminou as duas voltas regulamentares empatado com Gabriel Sardo, com 140 pancadas, 2 acima do Par. Konstantin é jogador do Estoril, conhece bem o campo, e agregou voltas de 72 e 68, enquanto Gabriel é do Oporto Golf Club, em Espinho, e somou rondas de 71 e 69.Mikirtumov precisou de uma volta histórica para ele, de 68 (-1), para forçar o play-off. Ainda por cima, arrancando birdies nos dois últimos buracos. Ou seja, sob pressão, reagiu da melhor maneira, diante de um Gabriel Sardo fortíssimo, que começou com um duplo-bogey no buraco 1, mas depois não perdeu mais nenhuma pancada até ao final da volta."Foi uma volta sólida sem erros graves e foi a primeira vez que joguei abaixo do Par no Estoril em competição", disse aComo conta o press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro, "foi necessário um desempate por morte-súbita para decidir o vencedor na classificação de stroke play. Nos dois primeiros buracos (jogados nos 1 e 2) fizeram o Par e no terceiro (no 7) Konstantin decidiu a contenda a seu favor com um birdie".Uma vez mais, foi um momento inédito para o jovem jogador do Estoril, pois nunca decidira um título em morte-súbita. "O único play-off que tive antes deste foi com o Martin Johansson na Taça da FPG e ganhei-o no 19", recordou, aludindo aos oitavos de final dessa Taça FPG/BPI, em 2022, na Quinta do Peru.Em torneios a contar para o Ranking Nacional BPI da FPG, ou seja, a hierarquia nacional amadora, este sucesso no Aberto do Estoril é o melhor de sempre de Konstantin Mikirtumov mas, apesar de tudo, há uma recordação que é-lhe ainda mais grata."Não é o meu título mais importante, porque acho que o de campeão nacional não é comparável, mas representa bem o trabalho que tenho feito e mostra que estou em progressão", afiançou, referindo-se ao título de campeão nacional de sub-14 em 2020, no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim.Foi o segundo top-5 do ano de Konstantin Mikirtumov em eventos a contar para o principal ranking federativo amador, no qual ele surge num bom 11.º lugar, com apenas 16 anos."Está a ser uma época positiva e mais importante do que as classificações são os resultados em si. O que sinto que consigo fazer em campo é muito mais do que em anos anteriores. E tenho muita margem de progressão", sublinhou.A razão dessa evolução positiva, para além do trabalho que faz no Estoril, prende-se, também, pela convocação para o Centro de Alto Rendimento da FPG, treinando diariamente no Centro Nacional de Formação de Golfe, no Jamor."Integro o CAR desde o seu início, desde 16 de outubro e tenho vindo a melhorar muito em todos os aspetos. O CAR dá-me condições que mais nenhum clube ou programa conseguiria. No meu caso, tem feito maravilhas e dá-me vontade de trabalhar todos os dias", declarou.O Aberto do Estoril contou com um total de 43 participantes, mas teve apenas duas jogadoras. A campeã nacional absoluta, Inês Belchior, foi a melhor, no 31.º posto, com 162 (79+83), +24, seguida de Sofia Paiva em 34.ª, com 165 (80+85), +27.Na classificação net, a tal que atribui oficialmente o estatuto de campeão, também foi necessário um desempate entre dois jogadores, mas sem o recurso a um play-off.David Gray (69+69) e Bernardo Frère (69+69) igualaram-se com 138 (Par). Como terminaram os últimos 18 buracos com 69 e os últimos 9 com 35, foi necessário desempatar pelos melhores últimos 6 buracos. Aqui, o desfecho foi favorável a David Gray, com o Par face às +2 de Frère.O Aberto do Estoril é um dos cinco torneios organizados por clubes históricos que são pontuáveis para o Ranking Nacional BPI da FPG, tal como acontece com a Taça Kendall (Oporto Golf Club), Lisbon Cup (Lisbon Sports Club), Taça R.S. Yeatman (Club de Golf de Miramar) e Taça Mendes d’ Almeida (Vidago Palace Hotel).Texto: Hugo RibeiroFotografia: CG Estoril