Lara Vieira e Gonçalo Costa vencem em Belas

Lara Vieira, do Clube de Golf do Santo da Serra, e Gonçalo Costa, do Lisbon Sports Club, venceram o 2º Torneio do Circuito Mid-Amateur da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), realizado este fim de semana no Belas Clube de Campo, no concelho de Sintra.Gonçalo Costa reforçou a sua liderança no ranking ‘Road to Troia – Ouro’, já que também conquistara o triunfo no 1.º Torneio, jogado no mês passado, no Benamor, em Tavira.Lara Vieira somou 158 pancadas, 14 abaixo do Par, após voltas de 78 e 80, batendo Sofia Câmara (80+87) por 9. Sofia Câmara tinha ganho o 1.º Torneio deste circuito federativo.Gonçalo Costa totalizou 150 pancadas, 6 acima do Par, tendo assinado cartões de 76 e 74, superando por 4 Tiago Costa (75+79) o campeão nacional deste escalão etário de 25 ou mais anos.Sem chuva, mas com o terreno muito pesado, a tarefa dos participantes não foi nada fácil. Gonçalo Costa fez a melhor volta do dia, completando o percurso em 74 pancadas, 2 acima do Par, com dois birdies, nos buracos 7 e 17, e quatro bogeys (no 8, 9, 10 e 12).Os dois primeiros classificados após a volta inicial, José Pedro Azevedo (ACP Golfe) e Tiago Costa (Aroeira), que ontem tinham feito 75 pancadas, estiverem menos bem no dia de hoje, com Tiago Costa, campeão nacional Mid-Amateur em 2021, a completar a volta em 79 pancadas (+7) e José Pedro Azevedo a fazer 84 (+12), terminando assim nas 2.ª e 3.ª posições da classificação gross, respetivamente.Destaca-se no dia de hoje a excelente prestação de Sérgio Pereira, da Aroeira, que fez 75 pancadas, mas que no buraco 15 ia a Par do campo. Acabou por concluir a volta com 3 bogeys. Mesmo assim, conseguiu o segundo melhor cartão do dia, que proporcionou-lhe uma subida significativa na classificação, depois de no sábado ter feito 87 pancadas.Na prova feminina, a madeirense Lara Vieira, uma antiga campeã nacional amadora, não deu hipóteses às suas adversárias. Após ter terminado a primeira volta empatada no topo da classificação com Marta Lampreia, com 78 pancadas (+6), a jogadora do Santo da Serra completou a volta de hoje em 80 pancadas (+8), para um resultado final de +14.A segunda classificada foi Sofia Câmara, da Quinta do Perú, que venceu o torneio jogado no Benamor e hoje fez a sua volta em 87 pancadas (para um agregado de +23). menos três do que as 90 de Marta Lampreia, que terminou a competição no terceiro lugar, com 168 pancadas (+24).Nos Seniores (golfistas com pelo menos 50 anos completados até 31 de dezembro de 2022, escalão que se estreou este ano no circuito), a competição feminina foi conquistada por Marta Lampreia, com 7 pancadas de vantagem em relação a Ana Basília dos Santos (ACP Golfe) e 11 relativamente à campeã nacional de Mid-Amateur em título, Maria José Pinto (Vilamoura CG).No setor masculino para jogadores com 50 ou mais anos, o 1.º lugar foi definido em "’play-off’ entre João Fortes (Oitavos), que liderava após a primeira volta, e Sérgio Pereira (Aroeira), que terminaram as duas voltas com 162 pancadas, +18. No desempate impôs-se João Fortes, logo no primeiro buraco jogado (no 18), com um birdie.Nas competições ‘Medal Net’ (menos relevantes), os campeões foram João Pedro Azevedo (ACP Golfe), Sérgio Pereira (Aroeira, nos Seniores) e Ana Basílio dos Santos (também do ACP Golfe), que ganhou a competição geral e o escalão de Seniores.Este segundo torneio do Circuito Mid-Amateur teve um total de 82 jogadores inscritos (67 na competição masculina e 15 na feminina). A próxima prova disputa-se nos dias 21 e 22 de maio, no Oporto Golf Club, em Espinho.Entretanto, o Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI joga-se na Quinta da Marinha, em Cascais, a 2 e 3 de julho, enquanto o Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal realiza-se em Troia, concelho de Grândola, entre 4 e 6 de novembro.Os resultados obtidos nos vários torneios do Circuito são traduzidos em pontos para o Ranking ‘Road to Troia’, que tem duas classificações: Ouro (gross) e Prata (medal net).Gross Feminino1.ª Lara Vieira (Santo da Serra), 158 pancadas (78+80), +142.ª Sofia Câmara (Quinta do Peru), 167 (80+87), +233.ª Marta Lampreia (Levante), 168 (78+90), +24Gross Masculino1.º Gonçalo Costa (Lisbon SC), 150 pancadas (76+74), +62.º Tiago Costa (Aroeira), 154 (75+79), +103.º João Pedro Azevedo (ACP Golfe), 159 (75+84), +15Gross Seniores Femininos1.ª Marta Lampreia (Levante), 168 (78+90), +242.ª Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe), 175 (84+91), +313.ª Maria José Pinto (Vilamoura CG), 179 (95+84), +35Gross Seniores Masculinos1.º (Empatados) Sérgio Pereira (Aroeira), 162 pancadas (87+75), +18e João Fortes (Oitavos), 162 (77+85), +183.º Rui Mário de Meireles (Belas CC), 165 (86+79, +21)Medal Net Masculino1.º João Pedro Azevedo (ACP Golfe), 145 pancadas (68+77, +1)2.º Luís Santos (Costa Alentejana), 148 (76+72, +4)3.º Tiago Costa (Aroeira), 152 (74+78, + 8)Medal Net Feminino1.ª Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe), 153 (73+80, +9) (*)2.ª Maria Celeste Duarte (Oporto GC), 153 (75+78, +9)3.ª Lara Vieira (Santo da Serra), 154 (76+78, +10)Medal Net Seniores Femininos1.ª Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe), 153 (73+80), +9 (*)2.ª Maria Celeste Duarte (Oporto GC), 153 (75+78), +93.ª Marta Lampreia (Levante), 160 (74+86), +16Medal Net Seniores Masculinos1.º Sérgio Pereira (Aroeira), 152 pancadas (82+70), +8 (*)2.º Manuel Batista (Beloura), 152 pancadas (76+76), +83.º Rui Mário de Meireles (Belas CC), 153 pancadas (80+73), +9(*) Handicap mais baixo