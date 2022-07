Lencart e Belchior dilatam vantagem no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai

Pedro Lencart está mais perto de bisar na prova masculina do Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, no Aroeira Pines Classic (Par 72), no concelho de Almada. Na prova feminina, há duas atletas amadoras do Quinta do Perú Golf & Country Club nos dois primeiros lugares: Inês Belchior e Leonor Madeiros, com vantagem para a primeira.

Quando falta apenas disputar a quarta e última volta, o profissional Pedro Lencart, do Penina Hotel & Golf Resort, que defende o título masculino, comanda com 7 pancadas de vantagem sobre o amador Pedro Silva (Club de Golf de Miramar). Já Inês Belchior dispõe de uma margem de 4 pancadas sobre a sua companheira de clube Leonor Medeiros que, tal como ela, é ainda amadora.

Pedro Lencart, de 23 anos, o líder desde o primeiro dia, com o resultado inaugural de 68 (-4), então com 2 pancadas de vantagem sobre o antigo duplo campeão nacional Tiago Cruz e Pedro Silva, aumentou ontem a vantagem para 6 ‘shots’ sobre Cruz ao marcar 66 (-4) na segunda volta.

E hoje, sexta-feira, assinalou 69 (-3), para um total de 203 (-13), dilatando ainda mais a diferença para a concorrência.

Pedro Silva é agora o mais direto competidor de Pedro Lencart, com 210 (-6). Depois de ‘scores’ de 70 e 72.

O jogador da equipa de golfe dos Bulldogs da Mississippi State University fez hoje 68 (-4) e igualou a melhor volta do dia, que havia sido estabelecida momentos antes pelo profissional Tomás Silva.

Tomás Silva, ex-bicampeão nacional, subiu de sexto para terceiro, com 213 (74+71+68), -3. Já o profissional João Girão é quarto com 214 (71+73+70), -2, completando quarteto que está abaixo do Par aos 54 buracos.

Assim como Pedro Lencart é um forte candidato a bicampeão nacional absoluto e de profissionais, Pedro Silva está bem posicionado para suceder a Daniel da Costa Rodrigues (ausente, de regresso aos Estados Unidos e a preparar o Mundial amador) na lista dos campeões nacionais amadores absolutos, prova que decorre em paralelo, tal como o campeonato nacional de profissionais.

O segundo classificado amador é Hugo Camelo (74+73+69), também de Miramar. Está a 6 pancadas de distância de Pedro Silva, no quinto lugar da geral, que reparte com Tiago Cruz (70+70+76), ambos com 216 (Par).

Além de Pedro Silva e Hugo Camelo, há mais três amadores no top-10: Vasco Alves em 9.º com 220 (72+76+72) +4, do Oporto Golf Club; e em 10.º, com 221 (+5), o ainda juvenil Rodrigo Santos (77+70+74), da Quinta do Peru, e o campeão nacional de mid-amateur, Tiago Costa (80+72+69), da Aroeira, a jogar em casa.

Na prova feminina, Inês Belchior não só manteve a liderança como aumentou de 1 pancada para 4 a margem de segurança para a sua companheira de clube, Leonor Medeiros, estudante universitária nos Estados Unidos.

Inês Belchior (76+68+73) – chegada recentemente de um desempenho histórico no European Young Masters na Finlândia (4.º lugar nesse Europeu de sub-16) – soma 217 (+1), face às 221 (+5) de Leonor Medeiros (71+74+76). Inês Belchior é a campeã nacional de sub-14 de 2021.

Pela segunda vez esta semana, a profissional Susana Ribeiro, quatro vezes campeã nacional, obteve o melhor resultado do dia, repetindo as 70 (-2) da jornada inaugural, numa excelente resposta às 82 (+10) da segunda volta. Subiu de quinta para terceira, com 222 (+6).

Sofia Sá (74+73+76), da Associação Quinta do Lago e ainda campeã nacional absoluta (e bicampeã amadora), é quarta com 223 (+7), seguida da também amadora Ana da Costa Rodrigues (79+71+76), de Miramar, com 226 (+10). Ana da Costa Rodrigues é a campeã nacional de sub-16 de 2021.

A terceira jornada ficou marcada por dois holes-in-one:

O jogador do Oporto Golf Club, Pedro Afonso de Correia Mendes, fê-lo no buraco 14 com um ‘pitch wedge’, para uma distância de 116 metros.

A jogadora do Belas Clube de Campo, Gisele Morna, conseguiu-o no buraco 4, recorrendo a um ferro 7, para uma distância de 127 metros.