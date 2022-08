Lencart, Figueiredo e Lopes seguem em frente no Vierumaki Finnish Challenge

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo, Pedro Lencart e Vítor Lopes passaram esta sexta-feira o 'cut' e vão disputar as duas últimas rondas do Vierumaki Finnish Challenge, que decorre em Vierumaki, na Finlândia.

Pedro Figueiredo é o melhor classificado dos três, ao concluir a segunda volta no 11.º posto, com um total de 135 pancadas (nove abaixo do par do campo), tendo hoje cumprido o percurso em 67 pancadas (cinco abaixo), depois de assinar um eagle (duas pancadas abaixo do par do buraco), cinco birdies (uma abaixo) e apenas dois bogeys (uma acima).

Um pouco mais abaixo, no grupo dos 44.º classificados, com 139 pancadas (cinco abaixo), segue Pedro Lencart, que hoje efetuou uma volta em 71 pancadas (uma abaixo do par), inscrevendo no cartão quatro birdies e três bogeys.

Quem também seguiu em frente foi Vítor Lopes, ao terminar a segunda volta com um registo de 140 pancadas (quatro abaixo), num dia em que fez 69 pancadas, resultantes de um 'eagle', dois birdies e um bogey.

Os outros dois representantes lusos presentes neste 'challenger' finlandês, Tomás Gouveia e Tomás Bessa, falharam o 'cut' e foram eliminados, terminando a prova nos 73.º e 98.º postos, respetivamente.

O torneio finlandês é agora comandado por um trio, formado pelos alemães Marc Hammer e Freddy Schott e pelo sueco Bjorn Akesson, todos com 130 pancadas (14 abaixo do par).