Leonor Bessa ataca LET Access Series

Leonor Bessa regressou à competição, após a ausência de um mês, com um 39.º lugar no Flumserberg Ladies Open, somando os seus primeiros 15 pontos do ano para a Ordem de Mérito do Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão do golfe profissional europeu feminino.

A campeã nacional de 2020 vai apostar forte este ano no LETAS, depois de muito trabalho efetuado na pré-temporada, quer do ponto de vista físico, quer técnico.

"O meu jogo tem estado a melhorar bastante e olho com expectativa para esta época. Quero manter os pés bem assentes na terra e manter as expectativas a um nível realista, mas sei que tenho vindo a trabalhar bem e isso dá-me algum conforto e confiança", disse a Record a portuguesa de 23 anos.

Leonor Bessa disputou os dois primeiros torneios de 2022 neste circuito, o Terre Blanche Ladies Open, de 40 mil euros em prémios monetários, nos últimos dias de março e primeiros de abril, em França. Terminou no grupo das 43.ª classificadas, com 228 pancadas, 12 acima do Par, após voltas de 76, 77 e 75. Recebeu um prémio de 441,6 euros, mas não pontuou para o ranking.

Venceu Lucrezia Colombotto Rosso com 209 (70+69+70), -7, que bateu no ‘Play-Off’ a alemã Chiara Noja (67+70+72). A italiana é atual n.º1 da Ordem de Mérito (ranking), tendo sido 23.ª (Par) no segundo torneio da época.

Esse segundo torneio do LETAS, o Flumserberg Ladies Open, com 45 mil euros em prémios monetários, disputou-se no GAMS-Werdenberg Golf Club, na Suíça.

Leonor Bessa empatou com mais duas jogadoras no 39.º lugar, entre 108 participantes, com 219 pancadas, 3 acima do Par, registando cartões de 73, 72 e 74. Arrecadou um prémio de 480 euros e somou 15 pontos para o ranking.

O balanço final é positivo, mas a profissional da Quinta do Lago julga que poderia ter feito mais.

"Senti-me a jogar bem, mas tive um início atribulado. Comecei um pouco nervosa, devido a estar há algum tempo sem competir e também por sentir alguma ansiedade e expectativa ao mesmo tempo", analisou.

"Joguei sólido, joguei bem, mas fiz alguns erros que custaram-me. Por exemplo, o duplo-bogey com que comecei o primeiro dia, devido aos nervos. Depois controlei-os bem e isso resultou numa boa volta. No segundo dia vinha a jogar muito bem, mas terminei com dois bogeys do meio do fairway. Ainda por cima em buracos de birdie. Poderia ter terminado com -2 ou -3, pois vinha com -2. Perdi uma oportunidade de dar um salto na classificação. No último dia fiz dois duplos-bogey nos últimos nove buracos, no 13 e no 17. Falhei os ‘tee shots’ (saídas) para a direita, perdi logo a bola, o campo não perdoava do ‘tee’ porque havia roughs altíssimos. Nessa volta fiz 4 acima do Par e poderia ter sido uma volta abaixo do Par", lamentou-se.

Mesmo assim, a jogadora de Paredes, residente no Algarve, carimbou 10 birdies em três voltas, passou o cut nos dois primeiros torneios do ano e é por isso que acredita que poderá melhorar este ano o seu recorde pessoal em torneios do LETAS de três voltas.

A sua melhor classificação em três rondas foi o famoso 16.º lugar que alcançou no Azores Ladies Open de 2014, quando era ainda uma amadora ‘teenager’. Na altura foi a melhor prestação de sempre de uma portuguesa no LETAS. Essa marca foi posteriormente superada por top-10’s de Susana Ribeiro e de Joana de Sá Pereira.

"Este foi o reinício e faz parte este enferrujamento (que sentiu), mas creio que as coisas vão melhorando", declarou com otimismo.

O torneio helvético foi conquistado por uma amadora de 19 anos, a neerlandesa Lauren Holmey, com 208 pancadas (68+70+70), -8, batendo por 1 a alemã Patricia Isabel Schmidt (74+69+66), que arrecadou o prémio monetário referente ao primeiro lugar, de 7.200 euros, por ter sido a melhor profissional.

Com a pandemia controlada, o LETAS está a regressar à normalidade e em 2022 já vai ter 16 torneios, culminando na Grand Finale L’Isle Adam – Paris, de 21 a 23 de outubro, altura em que ficaremos a conhecer as cinco contempladas com o passaporte para a primeira divisão europeia em 2023, o Ladies European Tour.

O próximo evento do LETAS é o PGA Championship Trelleborg, de 19 a 21 de maio, no Tegelberga Golf Club, na Suécia, distribuindo 50 mil euros em prémios monetários.