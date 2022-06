Leonor Bessa consistente sem deslumbrar

Leonor Bessa parece ter atingido uma consistência de jogo que permite-lhe alcançar resultados razoáveis, mesmo quando joga longe do seu melhor. Isso foi de novo visível esta semana no Smorum Ladies Open by EC Drive, um torneio de 50 mil euros em prémios monetários, realizado na Dinamarca, onde foi 61.ª classificada entre 106 participantes.O Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão europeia, é claramente um nível em que a portuguesa de 23 anos sente-se perfeitamente à vontade. Desde que estreou-se neste circuito, em 2014, então ainda ‘teenager’, só falhou quatro cuts em 23 torneios disputados.Em 2022 só por uma vez não se apurou para a última volta em seis etapas do LETAS e esta semana, no Smorum Golfklub, nos arredores de Copenhaga, teve de lidar com um campo particularmente complicado."Foi uma semana desafiante na Dinamarca, num campo realmente difícil", escreveu Leonor Bessa na sua conta profissional no Instagram, depois de ter totalizado 230 pancadas, 20 acima do Par, após voltas de 78, 75 e 77. Terminou empatada com outras três jogadoras e cada uma recebeu um prémio de 343,33 euros.Como bem explicou o comunicado da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), "o campo, de Par-70, revelou-se difícil para as participantes, de tal forma que apenas a vencedora, a amadora local, Cecilie Leth-Nissen, conseguiu terminar com um resultado abaixo do Par, totalizando 208 pancadas (70+68+70) -2".Leonor Bessa começou por figurar no grupo das 68.ª’s classificadas (+8); depois fez um bom esforço para ascender ao lote das 55.ª’s posicionadas (+13) após o segundo dia, para integrar as 67 jogadoras que passaram o cut, fixado em +14; mas um duplo-bogey no buraco 18 da última volta fê-la perder algumas posições e terminar empatada em 61.ª."Embora sinta que o meu swing e o meu jogo estão a melhorar e a tornarem-se mais fortes, ainda preciso de trabalhar muito para minimizar os erros e ser capaz de gerir melhor (o jogo) para fazer resultados", acrescentou na rede social a profissional da Quinta do Lago, mas natural do Porto.Na Ordem de Mérito do LETAS, a campeã nacional de 2020 perdeu 3 posições, ocupando agora a 48.ª, com 80,05 pontos. O ranking é liderado pela alemã Chiara Noja (com 952,50 pontos), uma jogadora que optou por não jogar na Dinamarca.O Smorum Ladies Open by EC Drive revelou duas irmãs dinamarquesas, ambas ainda amadoras, que poderão dar que falar. A vencedora, Cecilie Leth-Nissen, tem 19 anos e participou no seu primeiro torneio profissional. "Quando entrei no torneio, nem pensei muito na possibilidade de vencer", disse ao Gabinete de Imprensa do LETAS.Cecile ficou 4 pancadas à frente de duas jogadoras amadoras da Dinamarca, Natacha Host Husted e Amalie Leth-Nissen. Natacha é sócia do clube que acolheu a prova. Cecile referiu que a sua vitória foi facilitada por "conhecer bem os greens e o campo".Quanto a Amalie, a irmã mais nova da campeã, tem apenas 17 anos e foi a segunda vez que sagrou-se vice-campeã de um torneio profissional do LETAS, depois do Terre Blanche Ladies Open de 2021, em França.Os 8 mil euros destinados à vencedora acabaram por ir parar às mãos da melhor profissional, apenas a 4.ª classificada, a inglesa Gemma Clews, que ficou a 5 pancadas da campeã.A sétima etapa do LETAS de 2022 realiza-se já na próxima semana, de 23 a 25 de junho, o Golf Vlaanderen LETAS Trophy, no Millenium Golf, em Beringen, na Bélgica, distribuindo 40 mil euros em prémios monetários. Leonor Bessa não se inscreveu.Hugo Ribeiro/Tee Times Golf