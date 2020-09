Leonor Bessa encantada com o berço de Seve Ballesteros

Mais de um mês depois de ter-se sagrado campeã nacional de profissionais pela segunda vez na sua carreira, Leonor Bessa regressou aos torneios internacionais, dos quais se tinha ausentado devido ao contexto de pandemia da COVID-19.





O Santander Golf Tour (SGT), o circuito profissional espanhol, recebe jogadoras de vários países, incluindo Portugal, e viu este ano o seu calendário reduzido para cinco torneios, de 20 mil euros em prémios monetários cada um.A primeira dessas etapas foi na Cantábria, no Real Golf de Pedreña, que começou por ser famoso em 1928 por a rainha Victoria Eugénia ter patrocinado a compra de 274 quintas de minifúndio para poder construir-se este campo de golfe.No entanto, hoje em dia a realeza que por ali se passeia é outra. Pedreña é a terra da família Ballesteros e o fantasma do saudoso e genial Seve, provavelmente o melhor jogador europeu de sempre, continua a pairar sobre o campo."É a casa da referência mundial Ballesteros. Há toda uma magia e uma história que brota daqueles fairways. É uma responsabilidade sentir-se que estamos a jogar onde o Seve começou a dar os primeiros passos", contou Leonor Bessa à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.A jogadora de Paredes, agora a residir e treinar no Algarve, integrou um grupo de três jogadoras classificadas na 12.ª posição, entre 33 inscritas, com 143 pancadas, 1 acima do Par, após voltas de 71 e 72."Não conhecia o campo, mas adorei. É um desafio a todos os níveis. Difícil do tee, com fairways super inclinados e greens rapidíssimos e com muitas lombas", explicou a portuguesa de 22 anos."Estive bem do tee e bem no green, mas o jogo de ferros ficou muito aquém do que deveria e não consegui colocar as bolas próximas das bandeiras", acrescentou a campeã nacional de 2018 e 2020, que era 6.ª classificada no final do primeiro dia.O Solverde Campeonato Nacional PGA levantou poucos problemas de segurança sanitária, dadas as medidas bem implementadas pela PGA de Portugal e pelo Vidago Palace Golf Course, numa terra de baixa densidade populacional.Mas competir em Espanha é um o desafio maior, porque o controlo da pandemia tem sido mais difícil. No entanto, Leonor Bessa sentiu-se bem: "Foi tudo organizado com muita precaução. Senti-me segura e acho que toda a gente respeitou muito todas as normas. A organização foi bestial, ao chegar às pessoas com mensagens importantes e em toda a logística".Foi, assim, possível gozar muito mais o prazer de voltar a competir internacionalmente, entre jogadoras, dado que em Vidago havia três jogadoras para quase 40 jogadores. Poder regressar a um circuito exclusivamente feminino é diferente."As sensações são muito boas, quer a nível emocional, quer profissional. Estava a tornar-se frustrante e monótono para todas nós não competirmos. Por isso, poder agora voltar a jogar e a sentir a competição, testando o que pudemos treinar estes meses todos, é gratificante e sensacional", sublinhou Leonor Bessa."Agora dou mais valor ao quão bom e importante é poder competir e ter a sorte de fazer o que gosto. Estes tempos fizeram-nos refletir sobre muita coisa, nomeadamente sobre os nossos rumos e propósitos, e sinto que se já dava o litro pelo golfe, agora ainda darei mais, porque amo mesmo o que faço", filosofou a jovem estudante universitária.Leonor Bessa deseja jogar os próximos torneios do SGT e o seguinte será só em outubro, em Burgos, contando também para o LETAS, ou seja, a segunda divisão europeia. Irá distribuir 35 mil euros em prémios e será disputado no Club de Golf Lerma.Antes disso, irá ainda competir em Portugal, de 23 a 26, num torneio de profissionais criado pela Federação Portuguesa de Golfe para abrilhantar o Campeonato Nacional Audi para amadores, em Espinho.O aliciante é que a vencedora, seja amadora, seja profissional, terá direito ao estatuto de campeã nacional absoluta. Uma situação algo estranha, mas o certo é que Leonor poderá ser campeã nacional duas vezes em 2020!Nesse torneio, no Oporto Golf Club, a irmã de Tomás Bessa irá voltar a ter como rival Susana Ribeiro, quatro vezes campeã nacional, que este ano foi 2.ª classificada. Mas, para além dela, deverá contar também com as melhores jogadoras amadoras, designadamente Leonor Medeiros e Sofia Sá, que, há um ano, mostraram-se mais fortes do que as duas profissionais na Taça Manuel Agrellos.Susana Ribeiro não jogou esta primeira etapa do SGT na Cantábria porque estava a comentar a conclusão dos Play-Offs do PGA Tour de 2020 no Eurosport.O torneio de Pedreña foi ganho por uma jogadora da casa, Harang Lee, que, aos 24 anos, conquistou o seu primeiro título profissional.A espanhola de pais coreanos somou 136 pancadas, 6 abaixo do Par, após rondas de 70 e 66, recuperando no último dia de uma desvantagem de 4 pancadas.É uma jogadora de que se fala há muito, pois jogou no circuito universitário americano, chegou a passar a Escola de Qualificação do LPGA Tour o circuito feminino mais famoso do Mundo, na América do Norte e no ano passado, o seu primeiro como profissional, passou 15 cuts em 22 torneios do Symetra Tour, um circuito regional nos Estados Unidos.Recorde-se que no final do ano, a n.º1 do ranking do SGT receberá um convite para ir diretamente à Final da Escola de Qualificação do LET, a primeira divisão europeia, e ainda um wild card para o Estrella Damm Mediterranean Ladies Open 2020 desse mesmo circuito.As jogadoras que ocuparem o 2.º e 3.º lugar do ranking no final da época recebem o estatuto de membros do LETAS, a tal segunda divisão europeia.É por isso que jogam as duas melhores jogadoras portuguesas. Em 2019, Susana Ribeiro foi a 7.ª do ranking do SGT e Leonor Bessa a 20.ª. Depois deste primeiro torneio, em 2020, Leonor está naturalmente no 12.º lugar dessa hierarquia.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record