Leonor Bessa faz top-5 no circuito espanhol

Leonor Bessa começou forte o Santander Golf Tour de 2022, com um 4.º lugar no torneio que inaugurou a temporada do circuito profissional espanhol feminino.O primeiro de dez torneios realizou-se em Saragoça, no Real Club de Golfe La Peñaza, e teve a participação de duas portuguesas, com Sara Gouveia a concluir a prova no 18.º lugar, entre 39 jogadoras. O torneio jogou-se em duas voltas, com Leonor Bessa a concluir o dia de ontem empatada na terceira posição, a quatro pancadas da liderança, após uma volta de 71 (-1).Hoje a sua volta foi concluída com 73 pancadas, graças a dois "birdies" e três "bogeys". Nos primeiros nove buracos não cedeu qualquer pancada para o campo e obteve um "birdie" no buraco 5 (de PAR 5).Leonor Bessa, a ex-campeã nacional absoluta, somou 144 pancadas, a par do campo, após voltas de 71 e 73, empatada no 4.º lugar com a inglesa Sophie Lamb (73+71) e a neerlandesa Lizzy Peeters (72+72).Sara Gouveia, um antiga vice-campeã nacional amadora, terminou em 18.ª com 150 (79+71), +6, empatada com a espanhola Noemi Jiménez (77+73). O torneio foi ganho pela espanhola Camila Hedberg, com 139 pancadas (67+72), -5, com 2 de vantagem sobre a japonesa Maho Hayakawa (72+69).A próxima prova do Santander Golf Tour tem lugar apenas em junho, mais concretamente nos dias 15 e 16, no Real Club de Golf de La Coruña.