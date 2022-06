Leonor Bessa perto do melhor na segunda divisão europeia

Leonor Bessa inicia nesta quarta-feira o Smorum Ladies Open, na Dinamarca, um torneio de 50 mil euros em prémios monetários, disputado no Smorum Golfklub, com 106 participantes.

Será o sexto evento de um total de 18 do calendário de 2022 do Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão do golfe europeu. Após cinco torneios disputados, Leonor Bessa é a 45.ª classificada na Ordem de Mérito (ranking), com 76,55 pontos, entre 117 jogadoras.

A campeã nacional de 2020 vem de dois bons torneios do Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão do golfe europeu. Logo no início de junho foi 19.ª no AMUNDI Czech Ladies Challenge e agora, no Domingo passado, foi 48.ª no Montauban Ladies Open.

Esquecido está aquele famigerado 91.º posto no PGA Championship Trelleborg, o único torneio, dos cinco que disputou neste circuito, em que não passou o cut.

“Esse torneio na Suécia foi um momento de experiências. Apesar de terem acontecido coisas positivas em relação ao meu progresso como jogadora, o resultado foi bastante mau”, reconheceu Leonor Bessa a Record, referindo uma prova em que totalizou 158 pancadas, 16 acima do Par do Tegelberga Golf Club, após voltas de 77 e 81. “No entanto, senti que estou a dar um salto considerável como jogadora”, acrescentou a portuguesa de 23 anos, que este ano decidiu apostar seriamente no LETAS, depois de, durante os dois anos de pandemia, ter jogado sobretudo no Santander Golf Tour, o circuito profissional espanhol.

A promessa de lição aprendida provou-se logo no torneio seguinte e na Chéquia obteve o seu primeiro top-20 no LETAS desde julho do ano passado em Saragoça. Com um agregado de 223 (73+75+75), +7, Leonor Bessa embolsou 705 euros e carimbou o quarto top-20 da sua carreira neste circuito:

Em 2014, ainda como amadora ‘teenager’, foi 16.ª (+13) no Açores Ladies Open. Em 2020, no Lauro Golf, em Espanha, tornou-se na terceira portuguesa a averbar um top-10 no LETAS, com um 7.º posto (-2). Em 2021, de novo em Espanha, em Saragoça, foi 20.ª (Par). Este 19.º lugar (+7) no Prague City Golf foi o seu quarto top-20.

“Na República Checa (Chéquia) foi o continuar deste processo evolutivo, já com um resultado bastante bom, tendo em conta a dificuldade do campo, pois talvez tenha sido o mais desafiante campo em que já joguei neste circuito”, comentou a jogadora natural do Porto e residente no Algarve. “Cheguei a estar no 2.º lugar a meio do torneio, mas os segundos nove buracos do segundo dia foram muito difíceis, dados alguns fatores externos, como a chuva, o facto de o árbitro ter estado a cronometrar a minha formação. Coisas que fazem-me crescer e com as quais não lidei bem, que tiveram um grande impacto em mim, mas que, sem dúvida, ensinaram-me”, acrescentou a profissional da Quinta do Lago.

A aprendizagem de lidar com dificuldades ajudou-a a efetuar uma das suas melhores recuperações de sempre no Sábado passado.

No Montauban Ladies Open, de 42.500 euros em prémios monetários, tinha começado muito mal, com uma primeira volta em 81 pancadas, 9 acima do Par, que deixaram-na no grupo das 85.ª’s classificadas.

O torneio parecia perdido, mas uma segunda volta de 72 (Par) permitiu-lhe passar o cut em 52.ª empatada. E na última volta, mesmo adoentada, ainda subiu ao 48.º posto, após uma ronda de 74 (+2), com um agregado de 227 (+11), recebendo 365, 15 euros.

Nas redes sociais, a profissional da Galvin Green fez o balanço da sua participação em França: “Estou mesmo contente com a minha recuperação, depois daquele primeiro dia bem duro. Infelizmente, no último dia apanhei uma constipação e o meu corpo estava um pouco preguiçoso. Aprendi boas lições e foi uma semana fantástica”.

A Record, a irmã de Tomás Bessa frisou: “Sinto que estou a aproximar-me a cada dia, a cada torneio, dos meus objetivos. (Está a ser um) bom processo, com boas rotinas e as coisas vão sair. Estou muito entusiasmada”.

O Montauban Ladies Open foi conquistado pela neozelandesa Momoka Kobori, com 206 (69+68+68), -10, com 3 pancadas de vantagem sobre a escocesa Hannah McCook (69+70+70).

A Ordem de Mérito do LETAS é liderada pela alemã Chiara Noja, com 952,5 pontos. No início de junho, Chiara Noja venceu o torneio na Chéquia com 204 (65+68+71), -12, com 9 de vantagem sobre a checa Sara Kouskova (76+67+70).