Leonor Medeiros e Franco de Sousa vencem Winter Open

Leonor Medeiros e José Miguel Franco de Sousa ganharam esta quinta-feira o Winter Open, um torneio destinado a jogadores de Sub-25, com ‘handicap’ abaixo de 12.0, pontuável para o Ranking Mundial Amador.

Foi uma organização da Golf Master Tour, contemplou três voltas ao Quinta do Perú Golf & Country Club, em Sesimbra, com 30 participantes, incluindo vários internacionais das seleções nacionais amadoras da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

Leonor Medeiros, a jogar em casa, no campo de Azeitão, ganhou com 225 pancadas, 9 acima do Par, após voltas de 74, 74 e 77.

A ex-campeã nacional amadora, foi nomeada este ano, pela segunda vez na sua carreira, ‘All American’ da WGCA (Associação Norte-americana de Treinadoras de Golfe), ao serviço das ‘Bulls’ da Universidade do Sul da Florida.

‘Leo’, como é conhecida nos Estados Unidos, bateu por 7 pancadas a 2.ª classificada, Inês Belchior (Tavira), também ela uma ex-campeã nacional amadora, que totalizou 232 (72+80+80), +16. Filipa Capelo (Quinta do Lago), outra jogadora do circuito universitário norte-americano, foi 3.ª com 234 (80+81+76), +18.

Note-se que, na classificação geral, mista, Medeiros foi 5.ª, Belchior 8.ª e Capelo 14.ª.

O melhor resultado absoluto da competição foi do campeão do torneio masculino, José Miguel Franco de Sousa, do Clube de Golf do Estoril. O jogador de alto rendimento, que este ano averbou sete top-10’s em torneios a contar para o Ranking Nacional BPI da FPG, veio de trás, recuperando na última volta do 4.º lugar ‘ex-aequo’, rumo ao 1.º lugar.

Venceu com 220 pancadas, 4 acima do Par, apresentando cartões de 73, 74 e 73. Um êxito saboroso mesmo ao fechar da época e arrancado por 2 ‘shots’ sobre Miguel Silveira, que perdeu o título no último buraco. Um ‘triplo-bogey’ no buraco 18 da terceira volta deixou Silveira, do Club de Golf de Miramar, com um agregado de 222 (73+72+77), +6.

O 3.º posto coube a João Miguel Pereira, do Clube de Campo da Aroeira, que precisou de desempatar com Afonso Rui Oliveira (Caixa Geral de Depósitos), após ambos terem encerrado a prova com 223 (+7).

Pereira (76+71+76) assegurou o 3.º lugar por ter registado melhor resultado nos últimos 9 buracos, com 34 (-2), face aos 42 (+6) de Oliveira (69+74+80). Como consolação, Afonso Rui Oliveira foi o autor da melhor volta do torneio, um bom 69 (-3) logo na primeira volta.

Na classificação ‘net’ (menos relevante), Carolina Gaspar (Belas Clube de Campo) e António Maria Barreto (Quinta do Perú) foram os vencedores, respetivamente com 229 e 209.