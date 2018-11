Lima confiante para úlitmas voltas da Grand Final do Challenge Tour

O golfista português José-Filipe Lima garantiu esta quinta-feira estar confiante para as duas últimas voltas da Grand Final do Challenge Tour, competição na qual subiu hoje do 10.º para o terceiro lugar."Se eu continuar a jogar assim, posso baixar ainda mais, mas já estou contente por estar assim e por ter esta oportunidade", disse Lima, no final da volta, na qual marcou 66 pancadas (seis abaixo do par), registo apenas superado por um dos líderes da prova, o norte-americano Sean Crocker, que marcou 64.O jogador português, que precisa de vencer o torneio para garantir a subida ao principal circuito europeu de golfe, assegurou que as duas primeiras voltas, nas quais somou um agregado de 136 pancadas, lhe deram confiança."Tem sido um jogo agradável, fazer voltas como a de ontem (quarta-feira) e a de hoje dá-me confiança para o resto. Senti-me bem nos 'greens' e isso tem-me ajudado a relaxar", disse Lima, em declarações à assessoria de imprensa da Associação de Profissionais de Golfe (PGA) de Portugal.Além de José-Filipe Lima, a prova, que junta os 45 melhores jogadores do Challenge Tour, conta com a participação de outro português, Pedro Figueiredo, que segue no 18.º lugar.Para garantirem presença no European Tour em 2019, circuito no qual Ricardo Melo Gouveia já tem lugar assegurado, Figueiredo e Lima precisam de fechar a época no top 15 do Challenge Tour.Pedro Figueiredo chegou ao torneio no 17.º lugar do ranking, enquanto José-Filipe Lima é 33.º classificado.