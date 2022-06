Linn Grant é a primeira mulher a vencer no DP World Tour

A golfista sueca Linn Grant fez história este domingo, ao tornar-se na primeira mulher a vencer um torneio do DP World Tour, o Scandinavian Mixed, disputado no Halmstad Golf Club, na Suécia, onde Ricardo Melo Gouveia foi 37.º classificado.

O Scandinavian Mixed é o único torneio do Circuito Europeu disputado por homens e senhoras, em igualdade de circunstâncias, sendo reservada a 78 jogadores do DP World Tour e 78 golfistas do Ladies European Tour, e na segunda edição da prova assistiu-se a um triunfo histórico, com a jovem, de 22 anos, a ganhar com um agregado de 264 pancadas (66+68+66+64), 24 abaixo do Par 72.

Depois de assumir o comando da competição ao final da terceira volta, Linn Grant voltou a destacar-se e a fazer o melhor resultado do dia, graças a uma volta recheada com oito 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 e 14 para um cartão final de 64 'shots'.

A golfista sueca, que só em 2021 acedeu ao Ladies European Tour, deixou o escocês Marc Warren e o anfitrião Henrik Stenson, capitão da seleção europeia da Ryder Cup em 2023, empatados no segundo lugar e a uma distância confortável de nove 'shots'.

No dia em que Linn Grant conquistou o seu terceiro título, após a primeira vitória no Ladies European Tour no Joburg Ladies Open, em março, e a segunda no Mithra Belgian Ladies Open há duas semanas, o português Ricardo Melo terminou empatado, com outros 13 jogadores, no 37.º lugar do 'leaderboard'.

O golfista da Quinta do Lago completou a última volta no Par do campo, com um 'birdie' no buraco 2 e um 'bogey' no 16, e, graças a um agregado de 284 'shots' (72+69+71+72), ascendeu dez lugares na classificação final.