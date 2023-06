Lisbon Sports Club Campeão

O Lisbon Sports Club sagrou-se vencedor no Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur BPI, com os mesmos pontos de Vale Pisão. Foi uma competição muito renhida, disputada no Axis Golfe Ponte de Lima, que envolveu 12 clubes.No final da volta disputada individualmente por equipas de seis jogadores, sendo contabilizados os cinco melhores resultados, o Lisbon Sports Club já comandava, mas dispunha apenas de uma pancada de vantagem relativamente a Vale Pisão (386-387).A última volta já foi jogada em Pares, no formato "foursomes", com três equipas por clube, considerando-se os dois primeiros resultados. Verificou-se uma inversão entre os resultados dos dois primeiros classificados, sendo desta feita Vale Pisão que contabilizou menos uma pancada (155, contra 156 do Lisbon).Assim sendo, ambos os clubes terminaram com 542 pancadas, sendo necessário recorrer aos critérios de desempate – e aí a agremiação lisboeta superiorizou-se ao clube nortenho, pois a soma mais baixa dos resultados não utilizados foi-lhe favorável, por duas pancadas (170-172).Na equipa do Lisbon Sports Club sagraram-se campeões nacionais Luís Costa Macedo, Francisco Valente, Matthew Smith, Gonçalo Costa, José Maria Cazal-Ribeiro e Salvador Costa Macedo.Da equipa de Vale Pisão, novos vice-campeões Nacionais, fizeram parte João Tiago Pinto, Diogo Roriz, Pedro Barbosa Barroso, José Pedro Patacão, Pedro Sampaio Sá Lima e Ricardo Carvalho Cabral.Refira-se que nesta segunda volta o clube que obteve o melhor resultado foi o ACP Golfe, com 154 pancadas, seguindo-se Aroeira (clube Campeão em 2022), Vale Pisão e Belas, com 155. O Lisbon Sports Club fez apenas o quinto melhor "score" do dia, com 156 pancadas.O escalão etário de Mid-Amateur é para jogadores que completem pelo menos 25 anos em 2023. Está vedado aos mais jovens.1º Lisbon Sports Club, 542 pancadas (386+156, +45) (*)2º Vale Pisão, 542 (387+155, +45)3º Aroeira, 546 (391+155, +49)4º ACP Golfe, 556 (402+154, +59)5º Estoril, 557 (397+160, +60)6º Belas CC, 562 (407+155, +65)7º Oporto GC, 564 (399+ 165, +67)8º Ponte de Lima, 574 (410+164, +77)9º Ilha Terceira, 602 (430+172, +105)10º Estela, 612 (448+164, +115)11º Amarante, 623 (457+166, +126)12º Paredes, 647 (469+178, +150)(*) vitória graças à menor soma dos dois resultados não utilizadosAutor: Castro Martins/FPG