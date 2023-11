Luciana Reis e Miguel Cardoso campeões na Aroeira

Luciana Reis e Miguel Azevedo Cardoso ganharam o 5.º Torneio do Circuito FPG de 2023, que a Federação Portuguesa de Golfe organizou no Aroeira Pines Classic, em Almada.

Luciana Reis, do Club de Golf de Miramar (em Vila Nova de Gaia), somou 160 pancadas, 16 acima do Par, após duas voltas de 80. Na classificação mista, valeu-lhe o 34.º lugar, empatada com Francisca Ferreira da Costa (84+76), também de Miramar.

Foi necessário recorrer a um 'play-off' para decidir o título e Luciana impôs-se, ao cumprir o Par-4 do buraco 18. É curioso que nesse buraco tinha feito um birdie na primeira volta e um bogey na segunda.

Foi um dos títulos mais importantes da carreira de Luciana Reis, que no ano passado já tinha triunfado numa das etapas do Circuito FPG e que este ano obteve o seu troféu mais saboroso de sempre na Taça FPG/BPI, em Ribagolfe.

Quanto a Miguel Azevedo Cardoso, do Oporto Golf Club (em Espinho), também precisou de trabalho extra, ou seja, da 'morte súbita', para conquistar o título mais importante da sua carreira.

Com um total de 143 pancadas, 1 abaixo do Par, Miguel (72+71) empatou com Afonso Rui Oliveira (71+72). Depois, bateu o campeão nacional de sub-16, ao cumprir o Par-4 do buraco 18.

É o título mais importante de Miguel Azvedo Cardoso, que este ano tinha sido 4.º classificado em três provas a contar para o Ranking Nacional BPI. No ano passado alcançara um 3.º lugar. É a sua primeira vitória no Circuito FPG.

Não foi fácil concluir o 5.º Torneio da FPG devido ao nevoeiro. Na primeira volta, o nevoeiro já tinha obrigado a FPG a atrasar as saídas em 30 minutos. Na segunda ronda a situação foi ainda mais complicada, pois estava marcada para as 8h30, e só começou às 11h15, com saídas em 'shotgun' (em simultâneo de todos os buracos) – a única hipótese de concluir-se a prova com luz natural, numa altura em que anoitece mais cedo.

Note-se que foi a primeira vez, desde o início da temporada de 2021, que um torneio do Circuito da FPG não distribuiu prémios monetários. Costuma oferecer 7.500 euros por prova, com 1.700 euros para o vencedor. Uma consequência da contenção de despesas provocada pela diminuição do apoio do Turismo de Portugal e do IPDJ ao Open de Portugal deste ano, o que tem levado a FPG a medidas de compensação no orçamento federativo.

Desde 2020 que o Circuito FPG não tinha uma prova sem um único profissional presente, mas não foi a primeira vez desde então que o melhor resultado da prova foi alcançado por um amador. Pelo contrário, foi mesmo a terceira ocasião em que tal sucedeu e poderia ter sido a quarta.

Em 2021 – o ano de estreia deste circuito enquanto aberto a 'pros' e a 'ams' – o melhor resultado foi sempre de profissionais. Contudo, em 2022, a amadora Sofia Sá foi a melhor no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, superando o profissional Tomás Melo Gouveia. E também no ano passado, no Ribagolfe Oaks, em Benvante, Miguel Silveira bateu o profissional George Ounstead.

Houve ainda o caso do torneio do Quinta do Peru Golf & Country Club do ano passado em que Hugo Camelo empatou na frente com o profissional Vítor Lopes. Infelizmente, em casos destes, o regulamento do circuito não prevê um 'play-off' para apurar o melhor jogador (absoluto), preferindo atribuir apenas um título ao melhor amador e outro ao melhor profissional.

O 5.º Torneio do Circuito FPG foi o último evento da temporada no principal circuito português para amadores e profissionais. Por isso, a ocasião foi também aproveitada para divulgarem-se os vencedores do Ranking Nacional BPI (o principal ranking amador da FPG), e ainda do menos importante Ranking do Circuito FPG.

Francisca Rocha e Vasco Alves são os n.º1 amadores de 2023, sendo ambos atletas do Oporto Golf Club. Era um objetivo que qualquer um deles perseguia há muito tempo.

Para Vasco Alves foi tão importante que levou-o a perguntar à FPG se poderia receber o n.º1 do Ranking Nacional BPI, mesmo depois de já ter passado a profissional. Foi-lhe respondido afirmativamente, já que todos os pontos foram amealhados quando era ainda amador.

Só depois de ter tido a certeza de que não iria colocar esse troféu em causa é que Vasco Alves decidiu tornar-se profissional há pouco mais de uma semana.

E foi já com esse novo estatuto que pôde receber os dois mil euros de prémio monetário pela vitória no Pro-Am Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto, realizado há exatamente uma semana.

O agora profissional do Oporto fez questão de deslocar-se à Aroeira para receber o seu troféu de n.º1 amador português de 2023, um gesto que merece ser enaltecido, por não ser habitual.

O top-3 de cada classificação ficou ordenado do seguinte modo:

Ranking Nacional BPI

Classificação Feminina

1.ª Francisca Rocha (Oporto), 2735 pontos

2.ª Luciana Reis (Miramar), 1940

3.ª Amélia Gabin (Quinta do Lago), 1834

Classificação Masculina

1.º Vasco Alves (Oporto), 3551,8 pontos

2.º Hugo Camelo (Miramar), 3129,7

3.º João Miguel Pereira (Aroeira), 2915

Circuito da FPG

Classificação de Profissionais

1.º Pedro Almeida, 990 pontos

2.º Hugo Santos, 910

3.º Tomás Melo Gouveia, 830

Classificação Feminina de Amadores ('Ouro')

1.ª Francisca Rocha (Oporto), 1880 pontos

2.ª Amélia Gabin (Quinta do Lago), 1530

3.ª Rafaela Pinto (Quinta do Perú), 1190

Classificação Masculina de Amadores ('Ouro')

1.º Hugo Camelo (Miramar), 1845 pontos

2.º João Miguel Pereira (Aroeira), 1825

3.º Miguel Silveira (Miramar), 1810