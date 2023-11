Luciana Reis e Pedro Santos Pereira vencem ‘Major’ amador

Luciana Reis e Pedro Santos Pereira conquistaram os títulos mais importantes das suas carreiras amadoras, ao vencerem a 37.ª Taça da Federação Portuguesa de Golfe/BPI, considerado um dos ‘Majors’ amadores a nível interno, a par dos Campeonatos Nacionais individuais e de clubes.

A Taça FPG/BPI é apontado como um autêntico campeonato nacional amador de ‘match play’ (eliminação direta) e decorreu no Ribagolfe Oaks, em Benavente.

As finais foram disputadas em 36 buracos (duas voltas) e Luciana Reis, do Club de Golf de Miramar (Vila Nova de Gaia), derrotou Francisca Rocha, do Oporto Golf Club (Espinho) por 5/4 (5 buracos de vantagem quando faltavam apenas 4 buracos), enquanto Pedro Santos Pereira, do Clube de Campo da Aroeira, superou Ricardo Garcia, do Oporto, por 3/2.

Note-se que ‘Ricky’ Garcia, um açoriano que treina em Espinho, esteve pela terceira vez na final da prova, depois de ter perdido as de 2019 (frente ao seu parceiro de clube Vasco Alves) e de 2020 (diante de Pedro Lencart, de Miramar).

Também Francisca Rocha merece uma menção especial, mesmo tendo sido derrotada, porque, em 2023, sagrou-se campeã no Amarante Golf Open e na Taça R.S. Yeatman (em Miramar), para além de um 2.º lugar no torneio do Circuito FPG realizado em Espinho, onde só perdeu no ‘play-off’. Uma grande temporada!

Voltando aos campeões, Luciana Reis, uma lisboeta que joga por Miramar, já tinha dado a entender em 2022 que estava pronta a triunfar nas mais importantes provas amadoras portuguesas, quando venceu o torneio do Circuito FPG no Quinta do Peru Golf & Country Club, em novembro do ano passado.

No caso de Pedro Santos Pereira, que treina no Centro Nacional de formação da FPG, no Jamor, trata-se de uma boa surpresa de um jovem que em 2021 foi o 21.º da Ordem de Mérito de sub-16 da FPG; em 2022, no mesmo escalão etário, foi o 11.º classificado; e terminou 2023 no 5.º lugar da Ordem de Mérito de sub-18. Sem ter ganho qualquer torneio do circuito nacional juvenil (Drive Tour) nos últimos três anos, o jogador da Aroeira foi, sem dúvida, a grande figura da Taça FPG/BPI.

No percurso para o título, Luciana Reis foi a 4.ª classificada na primeira fase da prova, disputada em duas voltas de ‘stroke play’ (por pancadas). Totalizou 160 pancadas, 16 acima do Par, após voltas de 82 e 78, empatada com Teresa Alves e Amélia Gabin. Rafaela Pinto foi a melhor em ‘stroke play’ com 152 (74+78), +8, seguida de Francisca Rocha (80+76).

Depois, na segunda fase da prova, já em ‘match play’, Luciana Reis superou Teresa Alves por 1 up (por um buraco) nos quartos de final, e Francisca Ferreira da Costa por 6/5 nas meias-finais.

Pedro Santos Pereira, por seu lado, ainda na primeira fase, foi o 6.º classificado, com 144 (71+73), a Par, empatado com Ricardo Garcia, o adversário que iria depois derrotar na final. O vencedor do ‘stroke play’ foi José Miguel Franco de Sousa com o bom resultado de 138 (72+66), -6, seguido de Vasco Alves (71+69).

Na fase do torneio de eliminação direta, Pedro Santos Pereira desfez-se sucessivamente das oposições de João Maria Ivo de Carvalho no 19.º buraco, na primeira ronda; de João Iglésias por 5/3 nos oitavos de final; de João Miguel Pereira por 3/2 nos quartos de final; e de Afonso Rui Oliveira por 1 up nas meias-finais.

Destaque para o facto de José Miguel Franco de Sousa ter vencido a primeira fase da prova pelo segundo ano seguido na Taça FPG/BPI. No ano passado tinha sido na Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra, então com 3 pancadas abaixo do Par.

No Ribagolfe Oaks, os 32 primeiros, entre 66 jogadores iniciais na prova masculina, seguiram em frente para a fase de ‘match play’. O ‘cut’ para as eliminatórias saldou-se em 155 (+11), mas Bruno Rosendo, Guilherme Moreira, Pedro Almeida e Martim Pinto Johansen tiveram de jogar um ‘play-off’ pela conquista das duas últimas vagas, o qual foi favorável aos dois primeiros.

O torneio feminino teve 13 participantes, embora Francisca Salgado tenha-se retirado antes da fase de ‘match play’, para a qual apuraram-se as oito primeiras classificadas.