Maiorca Golf Open: Pedro Figueiredo deverá seguir em frente e Ricardo Santos eliminado

O golfista português Pedro Figueiredo garantiu esta sexta-feira provisoriamente a qualificação para as últimas duas voltas do Maiorca Golf Open, que está a decorrer no Golf Santa Ponsa, em Maiorca, enquanto Ricardo Santos deverá ficar pelo caminho.

Numa jornada suspensa devido à falta de luz natural, o profissional de Azeitão, 209.º classificado na 'Corrida para o Dubai', cumpriu na segunda volta o Par do Campo (70), depois dos 71 shots iniciais, e deverá passar à tangente o cut (+1) do torneio espanhol com 141 pancadas.

Para integrar o grupo de 72 jogadores que asseguraram provisoriamente a manutenção em prova, Pedro Figueiredo, de 30 anos, assinou hoje quatro birdies (uma abaixo), nos buracos 3, 5, 10 e 11, e outros tantos bogeys, no 9, 12, 15 e 18, partilhando assim a 59.ª posição do leaderboard.

Já Ricardo Santos, apesar de ter melhorado em um shot o seu desempenho de hoje, com dois birdies (11 e 14) e três bogeys (4, 7 e 18), totalizou 143 pancadas (72+71), três acima do Par, e está, empatado, no 83.º lugar e teoricamente arredado dos últimos 36 buracos.

O sul-africano Bryce Easton ascendeu, por sua vez, à liderança provisória do antepenúltimo torneio da época do European Tour, que antecede o Portugal Masters, que decorre de 04 a 07 de novembro, em Vilamoura, ao contabilizar um agregado de 11 pancadas abaixo do Par no buraco 17, quando a competição foi suspensa.