Manuel Pulido e Maria José Pinto lideram 1.º Torneio do Circuito de Mid-Amateur

A prova começou este sábado no Benamor Golf, no Algarve, com 60 participantes. Na prova masculina, o primeiro lugar pertence a espanhol de Ayamonte e na feminina à campeã nacional de 2021.O espanhol Manuel Pulido e Maria José Pinto são os líderes inaugurais do 1.º Torneio do Circuito de Mid-Amateur, que hoje começou no Benamor Golf, em Tavira.A prova masculina conta com 55 participantes e teve em Manuel Pulido o único jogador que bateu o Par 71 do campo. Numa volta com três birdies e dois bogeys, marcou 70 (-1) e lidera com duas pancadas de vantagem sobre Manuel Calçada e Gonçalo Costa, que fizeram 72 (+1).Manuel Pulido é um jogador de handicap 1.4, residente em Ayamonte, localidade vizinha do Algarve, do outro lado da fronteira entre Portugal e Espanha.Tiago Costa – campeão nacional de mid-amateur e n.º 1 "Ouro" na Road to Troia 2021, designação para o Ranking do Circuito – está na 4.ª posição, com 73 (+2), logo seguido por João Teixeira Almeida com 74.Bruno Vantieghem e José Cândido de Oliveira repartem a sexta posição com 76 (+5) e também a liderança na classificação Sénior (acima dos 50 anos), que passou a ser contemplada desde esta nova época.Em senhoras, com cinco participantes, Maria José Pinto, a actual campeã nacional de mid-amateur, assinalou 85 (+14), menos uma que as 86 (-15) de Sofia Câmara.Mafalda Magalhães, com 87 (+16), também entra na discussão do título, amanhã, na jornada decisiva.A completar a classificação feminina, Mariana Pereira e Ana Basílio dos Santos fizeram ambas 93 (+22). Maria José Pinto e Ana Basílio dos Santos são as únicas competidoras na prova Sénior.Desde 2021, o escalão de mid-amateur é aberto a todos aqueles que completem 25 anos até ao final do ano. O Circuito de Mid-Amateur da FPG compõe-se em três etapas, englobando ainda o Campeonato Nacional e o Campeonato Internacional de Portugal do escalão, no Troia Golf, onde tudo culminará em outubro.