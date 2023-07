Margarida Pinto e Afonso Pinto campeões nacionais Sub-10

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Margarida Silva Pinto (CityNorte) e Afonso de Sousa Pinto (Oporto) venceram esta quinta-feira o Campeonato Nacional de Sub-10, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou, durante dois dias, no Santo Estêvão Golfe, em Benavente.

O torneio realizou-se ao longo de 18 buracos, com 9 disputados na quarta-feira e outros 9 na quinta-feira, sempre entre o 1 e o 9 do percurso desenhado por Donald Steel. Participaram 27 jogadores (8 no torneio feminino e 19 no masculino), filiados em 14 clubes diferentes.

Margarida Silva Pinto revalidou o título conquistado no ano passado, desta feita com 77 pancadas, 5 acima do Par, após voltas de 37 e 40, exatamente o mesmo resultado agregado de Sabrina Ribeiro Crisóstomo (38+39).

Foi necessário recorrer a um play-off, realizado no buraco 9, no qual Margarida venceu, ao cumprir o Par-4. Sabrina, jogadora de Vilamoura, repetiu o estatuto de vice-campeã do ano passado.

Houve, realmente, muitas semelhanças entre os torneios de 2022 e 2023 e a melhor jogadora voltou a ser a chinesa Rachel Li, com 74 pancadas, 2 acima do Par, somando rondas de 37 e 40.

No entanto, como explicou o press officer da FPG, José Manuel Castro Martins, "o Regime Jurídico das Federações Desportivas (Decreto-Lei 248-B, de 2008, no seu artigo 62, nº 2), dita que só podem, no caso de modalidades individuais, ser atribuídos títulos nacionais a cidadãos nacionais".

Por essa razão Rachel Li (que agora representa o Estoril e há um ano jogava pela Quinta das Lágrimas) recebeu o troféu de vencedora, mas não foi proclamada campeã nacional.

Vale a pena referir que estas três jogadoras registaram melhores resultados este ano do que em 2022, jogando sempre no mesmo campo. No ano passado, Li fez voltas de 42 e 41, Pinto de 42 e 42, e Crisóstomo de 42 e 44.

Na competição masculina deste Campeonato Nacional de Sub-10 de 2023, Afonso de Sousa Pinto totalizou 65 pancadas, 7 abaixo do Par, depois de entregar cartões de 31 e 34.

O jogador do Oporto Golf Club, em Espinho, bateu por 4 pancadas dois rivais: Ricardo Castro Ferreira (34+35), do Estoril, e Raúl Pazos (32+37), do Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia.

Foi necessário recorrer aos critérios de desempate para apurar o vice-campeão nacional, estatuto atribuído a Ricardo, por registar o melhor resultado nos últimos 9 buracos (35 pancadas contra 37).

Afonso de Sousa Pinto sucedeu na lista de Campeões Nacionais nesta categoria etária a Santiago Dias (Miramar), que tinha vencido esta competição no ano passado, numa prova que teve igualmente lugar no Santo Estêvão Golfe.

Em 2022 Afonso de Sousa Pinto não jogou o torneio. Já Ricardo Castro Ferreira tinha sido o 9.º classificado no ano passado, com voltas de 39 e 40. Também ele progrediu bastante este ano.

Embora este campo de Benavente seja propício a bons resultados, deve, ainda assim, destacar-se que os primeiros quatro classificados terminaram a prova abaixo do Par e os dois primeiros bateram o Par nos dois dias de competição