Margarida Silva Pinto e Santiago Dias campeões nacionais de Sub-10

Margarida Silva Pinto e Santiago Dias sagraram-se campeões nacionais de Sub-10 em 2022, após a disputa esse escalão etário do Campeonato Nacional de Jovens, no Santo Estêvão Golfe, no concelho de Benavente.A jogadora do CityNorte, Margarida Silva Pinto, ficou, na realidade no 2.º lugar, com 84 pancadas, 12 acima do Par, após duas voltas de 42, perdendo por 1 "shot" para Rachel Li (42+41). Simplesmente, a jogadora da Quinta das Lágrimas é chinesa, pelo que o título foi para a melhor portuguesa. Sabrina Ribeiro Crisóstomo (42+44), de Vilamoura, é a vice-campeã nacional.Santiago Dias (Miramar), por seu lado, impôs-se com 66 pancadas, um bom resultado de 6 abaixo do Par, após entregar cartões de 30 e 36. Martim Moreira (Quinta das Lágrimas), também com bons resultados de 34 e 36, é o vice-campeão nacional.Os participantes no Campeonato Nacional de Sub-10 jogaram nos primeiros nove buracos do Santo Estêvão Golfe.A competição feminina foi disputada por 11 jogadoras e, como referido, o melhor resultado foi obtido por Rachel Li (Quinta das Lágrimas), com um total de 83 pancadas (42+41), +11.Todavia, dado o Decreto-Lei 248-B, de 2008 – que define o Regime Jurídico das Federações Desportivas, no seu artigo 62, nº 2 –, referir que "só podem, no caso de modalidades individuais, ser atribuídos títulos a cidadãos nacionais", a jovem chinesa ficou com o troféu de vencedora da competição, mas o título de campeã nacional foi atribuído a Margarida Silva Pinto, do CityNorte, que fez mais 1 pancada, somando 84 (42+42), +12.A vice-campeã nacional, Sabrina Ribeiro Crisóstomo (Vilamoura), terminou com o mesmo agregado de Carlota Braz Gil (Santo da Serra) – ambas fizeram 86 pancadas (+14), marcando 42 ontem e 44, mas o critério de desempate foi favorável à algarvia, dado o seu melhor "score" nos derradeiros seis buracos (29 pancadas, contra as 30 da madeirense).Na prova masculina, com 23 jovens golfistas em competição, a vitória de Santiago Dias (Miramar) foi obtida com uma vantagem de 4 pancadas. O nortenho somou 66 (30+36), -6, enquanto o vice-campeão nacional, Martim Moreira (Quinta das Lágrimas) terminou com um agregado de 70 (34+36), -2.A organização atribuiu ainda um troféu aos vencedores em "Medal Net" a Sabrina Ribeiro Crisóstomo e a Sebastião Soares (Oporto).