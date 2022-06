Maria José Pinto e João Fortes no top-50 do Europeu de Seniors

Maria José Pinto foi 32.ª classificada no Campeonato da Europa de Seniores, enquanto João Fortes foi o 45.º na prova realizada na Estónia. Entretanto, em França, no Europeu de Mid-Amateur, Tiago Costa não passou o cut.Por ocuparem a liderança nos rankings feminino e masculino de seniores do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), Maria José Pinto e João Fortes participaram, a convite da FPG, no ‘European Seniors Championship’, prova do calendário EGA (Associação Europeia de Golfe), que decorreu no Parnu Bay Golf Links, na Estónia. Trata-se de um campo de Par-72, situado numa baía junto mar Báltico, a 15 minutos de carro da capital, Talín.Maria José Pinto, do Clube de Golfe de Vilamoura, tinha passado o cut no limite, aos 36 buracos, e concluiu a prova com 265 pancadas, 46 acima do Par, após voltas de 86, 92 e 87. Subiu uma posição no último dia para 32.ª.A australiana Sue Wooster fez três voltas de 75 (+3) para ganhar de forma destacada com 225 (+9), deixando a vice-campeã, a dinamarquesa Lotte Greve, com 233 (+17), a 8 ‘shots’ de distância. O 3.º lugar foi repartido entre a sueca Anna Lundin e a espanhola Macarena Campomanes, com 234 (+18).Se o torneio feminino contou com 39 jogadoras, o masculino já atraiu 105 participantes e João Fortes empatou no 45.º posto com o alemão Alexander Dening e o neerlandês Philip Rubay Boumancom 237 pancadas, 21 acima do Par, no caso do português com voltas de 81, 78 e 78. No último dia subiu cinco posições.O jogador do Oitavos Dunes sentiu que poderia ter ido mais além na terceira e última volta: "Estava a jogar bem, mas fiz dois duplos (nos buracos 4 e 10). Não por mau jogo, mas por situações caricatas"."No primeiro, a bola ficou cravada na parede do bunker. No segundo, embateu numa árvore e foi parar a um bunker encharcado. Em nenhum dos casos foi-me dado um ‘relief’. Depois, entre o 12 e o 18, ‘patei’ quatro vezes para birdie, com a bola a ficar sempre à entrada do buraco. Enfim, são os ‘ses’ do golfe". João Fortes não poupa, no entanto, elogios ao campo: "Lindo, cheio de ratoeiras, de "fairways muito estreitos, com greens de grandes dimensões e quedas acentuadas para fora".Tendo a conta a dificuldade dos greens, considera que ‘patou’ bem ao longo da semana, perfazendo sempre entre 28 a 30 putts. Diz o que o Parnu Bay Golf Links faz lembrar o campo de Tróia, mas "mais esticado". E conclui: "Vale a pena ser jogado, porque é bonito e muito competitivo."Em relação à sua primeira experiência num Campeonato da Europa, afirma que tem "muita vontade de repeti-la", pela qualidade dos jogadores presentes, nomeadamente daquele que foi o vencedor o inglês James Crampton: "É impressionante a forma como bate na bola, a 270 ou 280 metros e para o centro do fairway." Elogia também a organização da EGA: "Fora de série, cinco estrelas."Com voltas de 71, 69 e 75, James Crampton venceu com um total de 215 (-1) e foi o único jogador a somar um agregado abaixo do Par.O sueco Mattias Pernheden foi vice-campeão com 218 (72+73+73) e o inglês Edward Richardson completou o pódio com 219 (70+76+73).Entretanto, Tiago Costa, o único representante português nos Campeonatos Europeus de Mid-Amateur, não conseguiu passar o ‘cut’ no final da segunda volta.O jogador do Clube de Campo da Aroeira entregou cartões de 78 e 77 e terminou no grupo dos 73.ºs classificados, com um agregado de 155 pancadas, 13 acima do Par, a 4 do apuramento para a última volta.Os Campeonatos Europeus Mid-Amateur decorreram no Golf du Médoc Resort, em Les Châteaux, a cerca de 20 quilómetros da cidade francesa de Bordéus. "Sinto que não desiludi, mas ao mesmo tempo sei que poderia ter feito melhor. Espero voltar a jogar a prova noutro ano", disse.Relativamente aos próximos objetivos, são simples: "Continuar a melhorar o meu jogo e a participar em torneios de alta competição. O meu próximo evento será provavelmente o Inter-Clubes Mid-Amateur".