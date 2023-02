Marta Lampreia e Emil Bundgaard vencem em Santo Estêvão

Marta Lampreia (CG Levante) e o dinamarquês Emil Bundgaard (CG Estoril) foram os vencedores nas provas feminina e masculina do 1.º Torneio do Circuito Nacional Mid-Amateur, que decorreu este fim-de-semana no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, sob organização da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).Marta Lampreia puxou dos seus galões de campeã nacional Mid-Amateur e de vencedora, o ano passado, do Internacional Mid-Amateur de Portugal para entrar com o pé direito na temporada 2023 do Circuito Nacional do escalão etário para quem complete 25 anos ou mais em 2023. A jogadora do Clube de Golfe do Levante totalizou 160 pancadas, 14 acima do Par, após voltas de 82 e 78, batendo Ana Basílio dos Santos por 5 pancadas.Marta Lampreia encerrou com a volta mais baixa do torneio, de 78 (+5), subindo do 2.º ao 1.º lugar, por troca com Ana Basílio dos Santos, do ACP Golfe, que somou 165 (81+84), +19.Maria José Pinto, do CG Vilamoura, foi 3.ª com 166 (87+79), +20, obteve 79 (+6) na segunda volta o segundo melhor resultado da prova, que contou com 10 participantes.A competição masculina, por seu lado, atraiu 62 jogadores e Emil Bundgaard protagonizou uma prova dominadora, liderando desde o princípio, rumo a um título categórico no palco ribatejano, num êxito tanto mais saboroso quanto teve como principal rival o bicampeão nacional Mid-Amateur e n.º 1 na Road to Tróia de 2022, Tiago Costa, da Aroeira. O dinamarquês agregou 139 pancadas, 7 abaixo do Par, após voltas de 68 e 71, superando o português por 5 'shots' (72+72).Tiago Costa foi um dos dois únicos concorrentes, a par do vencedor Emil Bundgaard, com duas voltas abaixo do Par-73 do Santo Estêvão Golf, ambas de 72 (-1), para um total de 144 (-2).O 3.º classificado foi outro jogador da Aroeira, Pedro Perestrelo, com 147 (78+69), +1, tendo ascendido de 14.º para 3.º, graças ao bom resultado da segunda jornada.Miguel Franco de Sousa venceu a competição paralela de seniores, destinado a jogadores que completam 50 anos, ou mais, até 31 de Dezembro de 2023. O presidente da FPG apresentou um resultado de 149 (73+76), +3, que valeu-lhe um bom 4.º posto na classificação geral e o sucesso nos seniores, com uma vantagem de 5 pancadas sobre Sérgio Pereira, da Aroeira, que somou 154 (80+74), +8. Miguel Lourenço, do Guardian Bom Sucesso, foi 3.º com 155 (75+80), +9.Também nas seniores, Marta Lampreia fez a "dobradinha", juntando este escalão ao principal. Aliás, o top-4 na classificação geral de 'stroke play' foi a mesma na de seniores, com Ana Basílio dos Santos, Maria José Pinto e Arminda Von Kaenel (91+81) nos lugares subsequentes.