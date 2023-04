Marta Lampreia e João Gomes campeões em Espinho

Marta Lampreia, João Pedro Varela Gomes e Rui Meireles conquistaram o 2º Torneio do Circuito Mid-Amateur, destinado a maiores de 24 anos, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou este fim-de-semana no Oporto Golf Club, em Espinho.

Marta Lampreia venceu em Gross Feminino e Gross Seniores Feminino, João Pedro Varela Gomes triunfou em Gross Masculino e Rui Meireles Impôs-se em Gross Seniores Masculino.

Marta Lampreia confirmou o seu estatuto de Campeã Nacional Mid-Amateur e de vencedora em 2022 do 5º Campeonato Internacional de Portugal em Mid-Amateur para arrancar o seu segundo título da época.

A jogadora do clube Levante vencera igualmente, no final de Fevereiro, no 1.º Torneio deste Circuito, em Santo Estêvão Golfe, em Benavente.

Desta feita, a algarvia somou 162 pancadas, 20 acima do Par, após voltas de 79 e 83, batendo por 4 pancadas Ana Ribeiro (Amarante) e por 8 Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe).

Marta Lampreia ganhou também a prova Gross de Seniores (golfistas com pelo menos 50 anos completados até 31 de Dezembro de 2023, escalão que se estreou o ano passado no circuito), enquanto a campeã em Medal Net Geral foi Ana Basílio dos Santos, que acumulou com o Prémio de Seniores Medal Net.

Na competição masculina, João Pedro Varela Gomes (Oporto) manteve a vantagem de 1 pancada que tinha no final da primeira volta, concluindo a prova com 151 (74+77), +9.

O 2.º classificado foi Rui Meireles (Belas), que juntou às 78 pancadas de ontem a melhor volta do dia de hoje – fez 74 pancadas, resultado igualmente alcançado por João Fortes (Oitavos), que ficou no lote dos 3.º classificados, juntamente com Nuno Costa Alemão (ACP Golfe), Charles McDonald (Estela), Paulo Castilho (Palmares) e Pedro Sá Lima (Vale Pisão), todos com 154 (+12).

Rui Meireles venceu em Seniores Gross, juntando ainda a vitória em Net Geral. O troféu de Seniores Net foi entregue a António Moita (ACP Golfe).

Em Fevereiro, em Benavente, o título masculino tinha sido averbado pelo dinamarquês Emil Bundgaard (CG Estoril).

O próximo torneio do Circuito Mid-Amateur tem lugar a 27 e 28 de Maio, no Montebelo Golfe, em Viseu.

Entretanto, o Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI joga-se no Lisbon Sports Club, a 8 e 9 de Julho, e o 6º Campeonato Internacional de Portugal de Mid-Amateur, realiza-se em Troia, entre 10 e 12 de Novembro.

Os resultados obtidos nos vários torneios do Circuito FPF de Mid-Amateur são traduzidos em pontos para o Ranking Road to Troia, que tem duas classificações: Ouro (Gross) e Prata (Medal Net).