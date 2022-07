Marta Lampreia e Miguel Lourenço campeões nacionais de seniores

Marta Lampreia (do Clube de Golfe do Levante) e Miguel Lourenço (Guardian Bom Sucesso) sagraram-se campeões nacionais de seniores, no Penina Golf & Hotel Resort, em Lagos, um torneio organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

Na competição feminina – com três participantes – o melhor resultado foi obtido pela britânica Ann de Jongh (do Parque da Floresta), com 174 pancadas, 28 acima do Par, 28 acima do Par, após duas voltas seguidas de 87.

No entanto, como o título nacional tem de ser entregue a uma cidadã portuguesa, foi atribuído a Marta Lampreia, após somar 176 (80+86), +30, com uma vantagem de 12 ‘shots’ sobre Maria José Pinto (Clube de Golfe de Vilamoura), que totalizou 188 (100+88), +42.

Maria José Pinto tinha conquistado o título em 2021 no Estela Golf, na Póvoa de Varzim.

Recorde-se que, na semana passada, Marta Lampreia tinha conquistado o título nacional de Mid-Amateur, para jogadoras com mais de 24 anos. O escalão de seniores é para jogadoras com mais de 49 anos. Está a ser uma época em grande.

Na competição masculina, que contou com 39 jogadores, Miguel Lourenço somou 154 pancadas, 8 acima do Par, após voltas de 73 e 81, superando por 2 ‘shots’ dois jogadores: André Holtreman Roquette (Quinta do Peru), que fez voltas de 79 e 77 para sagrar-se vice-campeão nacional, e o britânico Steve Juster (Palmares), que assinou cartões de 79 e 77.

Jorge Abreu, o campeão nacional em 2021, no Estela Golf, só jogou a primeira volta, com 85 (+12).

Para além dos títulos seniores absolutos, foram também atribuídos galardões por categorias e um troféu especial para o melhor super sénior (com, pelo menos, 70 anos de idade). João Sabido (Aroeira) é o novo campeão nacional de super seniores com 192 pancadas (92+100), +46.

No âmbito da cerimónia de entrega de prémios, foram igualmente distinguidos os vencedores dos rankings do escalão de seniores.

Maria José Pinto (Vilamoura) é a n.º1 de 2022 com 1105 pontos, seguida de Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe) com 795.

João Fortes (do Oitavos Dunes) é o n.º1, com 1095 pontos, seguido de Sérgio Pereira (Aroeira) com 905.