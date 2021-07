Melo Gouveia arranca bem na República Checa

O golfista português Ricardo Melo Gouveia arrancou esta quinta-feira uma boa exibição na primeira ronda do Golf Challenge, torneio do Challenge Tour, que está a decorrer no Kaskáda Golf Resort, onde Miguel Gaspar jogou acima do Par 71.

Num dia em que a competição chegou a ser suspensa, devido a trovoada, Melo Gouveia conseguiu concluir a volta inaugural e entregar um cartão com 70 pancadas, uma abaixo do Par do campo.

Graças a birdie (uma abaixo) nos buracos 1, 9, 10 e 15 e bogey (uma acima) no 12, 14 e 16, o profissional natural de Lisboa, de 29 anos, ocupa provisoriamente a 42.ª posição do leaderboard e está dentro do cut por uma pancada.

"A prova foi retomada e consegui acabar. Senti-me bem em campo. Falhei alguns shots ao green, mas de resto o meu jogo não foi mau", contou Melo Gouveia à agência Lusa.

Já Miguel Gaspar, a jogar o torneio com um wild card, figura provisoriamente no 147.º lugar, com sete pancadas acima do Par no buraco 12, quando a jornada foi interrompida por falta de luz natural, sendo retomada sexta-feira.

A liderança do torneio checo do Challenge Tour é repartida pelo australiano Blake Windred, o alemão Marcel Schneider, ambos com 65 pancadas, e pelo também germânico Freddy Schott, que, apesar de não ter encerrado a volta, está no buraco 12 com seis abaixo do Par.