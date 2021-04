Melo Gouveia arranca no 'top 20' do Cape Town Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia posicionou-se esta quinta-feira entre os 20 primeiros do Cape Town Open, que decorre até dia 2 de maio no Royal Cape Golf Club, onde Stephen Ferreira também jogou abaixo do Par 72.

O profissional lisboeta, de 29 anos, concluiu a primeira volta do torneio pontuável para o Challenger Tour com 70 pancadas, duas abaixo do Par, e garantiu uma vaga entre o grupo dos 17.ºs colocados.

"Joguei bastante sólido do 'tee' ao 'green'. Tive bastantes oportunidades para 'birdie', pena não ter metido mais um ou outro 'putt', mas foi um começo muito bom, visto que estava muito vento", contou o jovem jogador, em declarações à Lusa.

Graças ao 'birdie' (uma abaixo) no buraco 9 e no 15, Melo Gouveia ficou a quatro 'shots' de distância do sul-africano Jacques Blaauw, com 66 pancadas, seis abaixo do Par, que lidera a prova com a vantagem mínima sobre o dinamarquês Martin Simonsen, o também jogador da casa Tristen Strydom e Daniel Hillier, da Nova Zelândia.

Tal como Ricardo Melo Gouveia, Stephen Ferreira também encerrou a jornada inaugural abaixo do Par, ao somar 71 pancadas, mas protagonizou uma exibição menos consistente.

O profissional nascido no Zimbabué, que representa a bandeira nacional por ser descendente de um avô materno português, assinou cinco 'birdies' (nos buracos 4, 6, 7, 16 e 17) e 'bogey' (uma acima) no 'green' do 11, 12, 13 e 14, ficando na 31.ª posição empatado.