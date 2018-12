Melo Gouveia cai para 47.º no Australian PGA Championship

Ricardo Melo Gouveia desceu este sábado para o grupo dos golfistas classificados na 47.ª posição no Australian PGA Championship, após a terceira e penúltima volta do torneio do circuito europeu.

Na terceira ronda, o português entregou um cartão de 73 pancadas (uma acima do par), com três 'bogeys' (uma acima) e dois 'birdies' (uma abaixo), somando um agregado de 216 'shots' (igual ao par).

O australiano Cameron Smith lidera a prova, com um total de 202 pancadas (14 abaixo do par), menos três do que o compatriota Marc Leishman.