O jogador português Ricardo Melo Gouveia efetuou hoje uma prestação menos boa no Open de Itália, prova do European Tour em golfe, tendo terminado a primeira volta ao percurso de Brescia no 131.º posto.Apesar de ter efetuado 72 pancadas, apenas uma acima do Par do campo, Melo Gouveia ficou muitos lugares abaixo do que poderá ser o 'cut' do torneio, pelo que terá de melhorar a sua prestação na sexta-feira para poder marcar presença nas últimas duas voltas.Na frente do torneio estão três jogadores com 63 pancadas (oito abaixo do Par), os ingleses Robert Rocke e Laurie Canter e o sul-africano Richard Sterne.

Autor: Lusa