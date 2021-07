Melo Gouveia dentro do cut provisório no Challenge Tour

O golfista português Ricardo Melo Gouveia colocou-se esta quinta-feira dentro do 'cut' provisório do Le Vaudreuil Golf Challenge, torneio do Challenge Tour, com uma primeira volta com 72 pancadas, uma acima do Par do Golf PGA France du Vaudreuil.

O profissional natural de Lisboa assinou dois birdies (uma abaixo) nos buracos 2 e 15 e três bogeys (uma acima) no 9, 14 e 17 para conquistar uma vaga entre o grupo que partilha o 59.º lugar de um torneio disputado por 152 jogadores.

Depois de ter falhado o corte nas últimas duas provas, no Challenge de Espanha e no Kaskáda Golf Challenge, Melo Gouveia, de 29 anos, vai tentar sexta-feira garantir a qualificação para os últimos 36 buracos no Golf PGA France du Vaudreuil, onde poderá deixar a 32.ª posição e subir alguns lugares no 'ranking' do Challenge Tour.

A liderança do Le Vaudreuil Golf Challenge pertence ao norte-americano Paul Peterson, de 33 anos, que entregou um primeiro cartão com 64 'shots' e detém uma vantagem de três pancadas sobre o quarteto que partilha o segundo lugar.