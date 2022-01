Melo Gouveia discreto na vitória do campeão do Portugal Masters em Abu Dhabi

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo com uma exibição discreta o Abu Dhabi Championship, torneio das Rolex Series, ganho pelo belga Thomas Pieters, campeão do Portugal Masters, no Yas Links, nos Emirados Árabes Unidos.

Melo Gouveia concluiu os últimos 18 buracos com 75 pancadas, três acima do Par do campo, após cometer dois 'duplo-bogeys' (duas acima) no buraco 2 e 7, um 'bogey' (uma acima) no 8 e um 'birdie' no 14, naquele que foi o desempenho menos feliz ao longo das quatro voltas.

Com um agregado de 290 pancadas (73+72+70+75), o representante nacional, de 30 anos, acabou por partilhar a 53.ª posição do 'leaderboard' com mais quatro jogadores, após ter caído 16 lugares na classificação.

Depois do 57.º lugar no Joburg Open, na África do Sul, onde decorreu o primeiro torneio da temporada, e da prestação no Abu Dhabi Championship, Ricardo Melo Gouveia desceu ao 61.º posto no 'ranking' do DP World Tour.

O primeiro torneio das Rolex Series foi conquistado, por sua vez, pelo campeão do Portugal Masters, o belga Thomas Pieters, que contabilizou 278 pancadas (65+74+67+72), 10 abaixo do Par, e deixou à distância mínima a concorrência mais direta, composta pelo espanhol Rafael Cabrera Bello e o indiano Shubhankar Sharma.