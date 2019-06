Melo Gouveia e Figuereido falham o 'cut' do Masters da Andaluzia

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo foram esta sexta-feira eliminados do Masters da Andaluzia na segunda volta da prova que decorre em Sotogrande, em Espanha.Melo Gouveia foi 72.º classificado, ao completar o segundo dia com 70 pancadas, uma abaixo do par do campo (71), após registar cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).O golfista luso acabou por ser penalizado pelo registo da véspera, em que entregou um cartão com 74 'shots', três acima do par, fechando a participação na Andaluzia com um agregado de 145 pancadas (três acima) e falhando o 'cut' por apenas um golpe.Já Pedro Figueiredo ficou-se pela 112.ª posição, terminando a segunda volta com 74 pancadas, três acima do par, tal como tinha sucedido na véspera.Figueiredo registou um 'birdie', dois 'bogeys' e um duplo 'bogey', saindo de competição com um agregado de 148 'shots'.O Masters da Andaluzia, que termina no domingo, é liderado pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout, com 134 pancadas, oito abaixo do par.