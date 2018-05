O português Ricardo Melo Gouveia falhou esta sexta-feira a passagem às duas últimas rondas do torneio inglês de golfe de Virginia Water, prova do circuito PGA a decorrer no campo do Wewntworth Club.Já fora do top 100 no primeiro dia, Melo Gouveia agravou ainda mais a sua situação e caiu 30 lugares, para 141.º, após fazer cinco acima do Par na ronda. Totalizou 152 pancadas (oito acima, no conjunto dos dois dias) e ficou a nove do 'cut'.Na frente do torneio, que é pontuável para o European Tour, está o norte-irlandês Rory McIlroy, com 132 pancadas (12 abaixo), menos três do que o inglês Sam Horsfield.

Autor: Lusa