Melo Gouveia faz boa recuperação e entra no 'top 40' do Abu Dhabi Championship

O golfista português Ricardo Melo Gouveia exibiu-se este sábado a bom nível e não só conseguiu passar o 'cut', como saltou para o 'top 40' do Abu Dhabi Championship, primeiro evento das Rolex Series, a decorrer nos Emirados Árabes Unidos.

Depois de a segunda volta ser interrompida por falta de luz natural, quando estava no buraco 14 com três acima do Par do Yas Links, Melo Gouveia, de 30 anos, regressou hoje ao traçado para concluir a jornada com três 'birdies' (uma abaixo) e fechar no Par, integrando, assim, o lote de 76 jogadores apurados para os 36 buracos finais.

Com um agregado de 145 'shots' (73+72), o golfista português, que iniciou a terceira ronda no 'tee' do buraco 10, registou mais três 'birdies' a abrir o 'front nine', nos buracos 11, 12 e 14, antes de anotar outros tantos 'bogeys' (uma acima) nos 'greens' do 15, 1 e 2. Valeu-lhe mais um par de 'birdies' para encerrar a volta com 70 pancadas, duas abaixo.

Graças ao total de 215 'shots', uma abaixo, Ricardo Melo Gouveia ascendeu à 37.ª posição do Abu Dhabi Championship, que continua a ser comandado pelo escocês Scott Jamieson com 205 pancadas, 11 abaixo do Par, e a vantagem mínima sobre o irlandês Shane Lowry e o belga Thomas Pieters, segundos classificados.