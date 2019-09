Melo Gouveia fecha primeira volta do BMW PGA Championship em 69.º

O português Ricardo Melo Gouveia está integrado no grupo dos golfistas classificados no 69.º lugar do BMW PGA Championship, em Inglaterra, após terminar a primeira volta com 72 pancadas, igualando o par do campo.Na primeira ronda do torneio pontuável para o European Tour, o único representante luso na prova registou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e cinco 'bogeys' (uma acima).O inglês Matt Wallace é o primeiro líder do torneio, com sete 'shots' abaixo do par, à frente do espanhol Jon Rahm e do sueco Henrik Stenson, ambos com seis pancadas abaixo.O BMW PGA Championship decorre até domingo, em Virginia Water, Inglaterra.