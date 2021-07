Melo Gouveia foi o melhor português na estreia do Euram Bank Open

Os quatro profissionais portugueses que estão a disputar o Euram Bank Open em golfe, torneio do Challenge Tour, estrearam-se esta quinta-feira com uma volta acima do Par 70 do campo do Golf Club Adamastal, na Áustria.

Entre os representantes nacionais, Ricardo Melo Gouveia, o único membro efetivo da segunda divisão europeia, foi o melhor, ao concluir os 18 buracos inaugurais com 71 pancadas, uma acima do Par do campo.

O profissional natural de Lisboa, 35.º colocado no ranking do Challenge Tour, assinou três 'birdies (uma abaixo) nos buracos 1, 12 e 15 e um eagle (duas abaixo) no 3, mas cometeu seis 'bogeys' (uma acima) no 4, 7, 8, 13, 16 e 18 e integrou o grupo dos jogadores que estão na 84.ª posição do 'leaderboard'.

Enquanto Miguel Gaspar entregou um primeiro cartão com 73 shots, três acima, e está entre os 110.ºs classificados, Alexandre Abreu e Tomás Melo Gouveia partilham o 134.º posto da classificação, ambos com uma primeira volta em 75 pancadas (+5).

Já o espanhol Mário Beltran e o inglês Jack Floyd partem sexta-feira para a segunda ronda no comando do Euram Bank Open, após uma primeira ronda com 63 pancadas, sete abaixo, uma de vantagem sobre a dupla que partilha o segundo lugar.