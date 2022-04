Melo Gouveia iguala Par do campo na primeira volta em Tarragona

Ricardo Melo Gouveia foi esta quinta-feira o melhor português no primeiro dia do ISPS Handa Championship, prova do circuito europeu de golfe que decorre em Tarragona, Espanha, ao cumprir a primeira volta no Par do campo (70 pancadas).

O jogador luso, que efetuou ao longo do dia três 'birdies' (uma pancada abaixo) e três 'bogeys' (uma acima), concluiu a volta instalado no grupo dos 67.º classificados, numa ronda marcada pela chuva e que impediu que todos os jogadores terminassem a sua volta.

Com mais uma pancada terminou Ricardo Santos (71), que, apesar de ter sido muito regular, efetuou dois 'bogeys' e um 'birdie', concluindo no grupo dos 87.º classificados.

Mau arranque teve Pedro Figueiredo, que chegou a estar com quatro pancadas acima do Par, muito por culpa de dois duplo-'bogeys' (duas pancadas acima), mas uma fase final em recuperação permitiu-lhe terminar o dia com duas acima, numa altura em que ainda tem de fazer dois buracos para concluir a volta.

Na frente da prova estão quatro jogadores empatados, sendo que dois, o norte-americano Johannes Veerman e o finlandês Tapio Pulkkanen, já cumpriram a volta, em 64 pancadas (menos seis), enquanto outros dois, o sul-africano Hennie du Plessis e o indiano Shiv Chawrazia, contam também menos seis pancadas, mas ainda têm de completar dois buracos.