Melo Gouveia inspirado no Dormy Open na Suécia

O golfista português Ricardo Melo Gouveia, que milita no Challenge Tour, estreou-se esta quarta-feira com uma volta abaixo do Par 72 do traçado do Österakers Golfklubb, ao entregar um primeiro cartão com 70 pancadas no Dormy Open.

O jogador, de 29 anos, completou os primeiros 18 buracos com três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 4, 5 e 7, um 'eagle' (duas abaixo) no 'green' do 8 e três 'bogeys' (uma acima) nos buracos 9, 15 e 16.

"A volta correu bem. Fiz um jogo sólido do 'tee' ao 'green' e foi preciso paciência com os 'putts', que acabaram por entrar nos segundos nove buracos", comentou Melo Gouveia, que iniciou a sua exibição do 'tee' do buraco 10.

Concluída a jornada inaugural, o golfista português integrou o grupo dos 33.ºs colocados do 'leaderboard', liderado pelo italiano Matteo Manassero, com 64 pancadas (-8) com vantagem mínima sobre o sueco Björn Hellgren e o francês Victor Riu, segundos classificados.