Melo Gouveia joga ao ataque e já é terceiro no Challenge de Itália

O golfista português Ricardo Melo Gouveia, membro efetivo do Challenge Tour, subiu este sábado ao terceiro lugar do Challenge de Itália e vai partir para a última volta ao Margara Golf Club a dois shots da dupla de líderes.

O profissional natural de Lisboa terminou os primeiros 36 buracos do torneio transalpino na quinta posição, após marcar voltas de 67 e 68 pancadas, respetivamente, e este sábado juntou um score de 69 shots para se isolar na terceira posição do 'leaderboard'.

Depois de assinar três birdies (uma abaixo) nos buracos 4, 8 e 15, um eagle (duas abaixo) no 18 e três bogeys (10, 13 e 14), Melo Gouveia somou um total de 204 pancadas, nove abaixo do Par 71, e está a apenas dois shots do austríaco Lukas Nemecz e do espanhol Santiago Tarrio, que partilham o comando da prova.

"Foi mais um bom dia. Tive uma má fase a meio do jogo, mas consegui recuperar no final, o que foi bom. O objetivo, claro, é ganhar o torneio, mas ainda há muito jogo até lá", assume o golfista português em declarações à agência Lusa.

Tal como Ricardo Melo Gouveia, 35.º colocado no ranking do Challenge Tour, o também português Tomás Bessa também continua sem perder nenhuma pancada para o campo do Margara Golf Club, depois de concluir a terceira ronda com 70 shots, na sequência de três birdies (nos buracos 4, 12 e 17) e dois bogeys (6 e 9).

Com um agregado de 209 pancadas, quatro abaixo do Par, o jovem Bessa, de 24 anos, ascendeu ao 26.º posto da classificação, empatado com mais nove jogadores.