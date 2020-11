Melo Gouveia passa o ´cut´ no Andalucía Challenge de Cádiz

O português Ricardo Melo Gouveia ascendeu esta sexta-feira ao grupo dos 12.º classificados do Andalucía Challenge de Cádiz em golfe, ao cumprir a terceira volta em 71 pancadas (uma abaixo do par do campo).

A efetuar uma prova em crescendo, Melo Gouveia subiu hoje quatro lugares, num percurso em que efetuou quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco), um 'bogey' (uma acima) e um duplo-'bogey'.

Vítor Lopes, o outro português presente no torneio espanhol, pontuável para o 'challenge tour', teve hoje um dia menos bom, depois de duas primeiras voltas em bom plano, com 70 e 71 pancadas.

Na volta de hoje, Vítor Lopes fez 77 pancadas, resultantes de dois 'birdies', cinco 'bogeys' e um duplo-'bogey', caindo do nono para o grupo dos 40.º classificados.

O espanhol Alfredo Garcia-Heredia é o novo líder da prova, com um total de 204 pancadas (12 abaixo do par do campo), seguido a uma pancada pelo seu compatriota Pep Angles.