Melo Gouveia passa o 'cut' no Australian PGA Championship

O português Ricardo Melo Gouveia garantiu esta sexta-feira presença nas duas voltas decisivas do Australian PGA Championship, prova do circuito europeu de golfe, ao concluir as duas primeiras voltas com um agregado de 143 pancadas.Apesar de ter descido 31 posições em relação à volta de quinta-feira, o golfista português, que ocupa o 41.º posto, passou o 'cut' do torneio, fixado nos 144 'shots'.Na volta de hoje, Melo Gouveia totalizou 74 pancadas (duas pancadas acima do par), tendo marcado três 'birdies' (uma acima), anulados por três 'bogeys' (uma acima) e um diplo 'bogey' (duas acima).O jogador português, que na primeira volta marcou 69 pancadas, segue a oito pancadas do líder, o australiano Cameron Smith, que soma 135 'shots'.