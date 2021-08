Melo Gouveia regressa à competição com exibição consistente na Dinamarca

O golfista português Ricardo Melo Gouveia regressou esta quarta-feira ao Challenge Tour com uma exibição consistente no Made in Esbjerg Challenge -- Presented by FREJA & TotalEnergies e uma vaga no top-20 no traçado do Esbjerg Golfklub, na Dinamarca.

O profissional, de 30 anos, que venceu no final do mês de julho o Italian Challenge, concluiu a primeira volta ao percurso dinamarquês (Par 71) com 69 pancadas, duas abaixo do Par, e colocou-se entre o grupo de oito jogadores que partilham o 16.º lugar do 'leaderboard'.

Depois de conquistar o seu quarto título no Challenge Tour, Melo Gouveia registou, no regresso à segunda divisão do golfe europeu, quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 4, 5 e 14 e dois 'boegys' (uma acima) no 12 e 16 e está a apenas um 'shot' do 'top 10' e a três do líder Tim Widing.

Já Vítor Lopes e Tomás Bessa, os outros dois representantes nacionais presentes no torneio, entregaram ambos um primeiro cartão com 73 pancadas, duas acima do Par, e figuram ambos no 72.º posto da classificação, com boas possibilidades de passar o cut, que provisoriamente está fixado nos 72 'shots' (+1).

O sueco Tim Widing encerrou, por sua vez, a ronda inaugural com 66 pancadas, cinco abaixo, e assumiu o comando da prova com a vantagem mínima sobre o grupo de seis golfistas que partilham a segunda posição.