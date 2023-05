Melo Gouveia segue em 28.º lugar no UAE Challenge

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este sábado no 28.º lugar a terceira volta do UAE Challenge, prova do Challenge Tour de golfe, seguindo com um agregado de 213 pancada (três abaixo do Par do campo).

Hoje, Melo Gouveia, que segue empatado com outros quatro jogadores, entregou um cartão com 71 'shots', no qual marcou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

Nas duas primeiras voltas do torneio, o jogador luso, que na semana passada venceu o Abu Dhabi Challenge, marcou 70 e 72 pancadas.

Na frente da prova, pontuável para o Challenger Tour, segue o espanhol Manuel Elvira, com 202 pancadas, seguido do alemão Maximilian Rottluff, que soma 204, e que hoje conseguiu a melhor volta ao percurso, somando 63 pancadas (nove abaixo).