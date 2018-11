Melo Gouveia segue na 107.ª posição do Hong Kong Open

O português Ricardo Melo Gouveia terminou esta quinta-feira na 107.ª posição a primeira volta do Honma Hong Kong Open, primeira prova do calendário do principal circuito europeu de golfe.Melo Gouveia, que segue com 74 pancadas, quatro acima do par, marcou hoje três 'birdies' (uma abaixo), quatro 'bogeys' (uma acima) e um triplo 'bogey' (três acima).O jogador português segue empatado com outros cinco jogadores, a nove dos líderes, o inglês Aaron Rai, o australiano Jason Scrivener e o japonês Yusaku Myazato, que somam 65.