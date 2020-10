Melo Gouveia termina em oitavo Open italiano do circuito challenger

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo na oitava posição o Open Italiano, do circuito 'challenge' europeu, conquistado pelo alemão Hurly Long.

A vitória no torneio foi decidida no sistema de playoff depois de terem sido disputadas três voltas e de a prova ter estado interrompida durante quase toda a jornada de sexta-feira, devido ao mau tempo.

Melo Gouveia, que terminou a prova empatado com outros cinco golfistas, conclui com um agregado de 205 pancadas, tendo realizado hoje a melhor das três voltas, com 66 pancadas, com um total de seis 'birdies' (uma pancada abaixo).