Melo Gouveia viveu "mais um grande torneio" no Challenge Tour

O golfista português Ricardo Melo Gouveia disse este sábado ter vivido "mais um grande torneio" na Dinamarca, onde conquistou o quinto título do Challenge Tour, ao vencer o Made in Esbjerg Challenge no traçado (Par 72) do Esbjerg GolfKlub.

"Foi fantástico. Mais um grande torneio para mim, no regresso de uma grande vitória em Itália depois de seis anos sem vencer. Esta foi mais uma semana especial e estou muito feliz", reconheceu o profissional português, que venceu o Italian Challenge há três semanas.

Graças ao triunfo na Dinamarca, com um agregado de 276 pancadas (69+71+69+67), oito abaixo do Par, menos três do que o trio de segundos classificados, Melo Gouveia igualou o recorde nacional de Filipe Lima de cinco títulos do Challenge Tour e igualou as duas vitórias do espanhol Santiago Tarrio esta temporada.

"Houve alguns nervos na reta final, mas tinha confiança no meu jogo. Não sabia como estavam exatamente os resultados, mas tinha noção de que ia à frente. No buraco 18 perguntei e, nessa altura, percebi que estava duas à frente. Após um bom tee-shot, sabia que ia ser difícil não sair vitorioso", contou em declarações à Lusa.

Depois de partir do top 10 para a última volta ao campo dinamarquês, Ricardo Melo Gouveia assinou cinco birdies (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 7, 14 e 15, contra apenas um bogey (uma acima) no 17, para ultrapassar toda a concorrência e subir do quarto ao segundo lugar do 'ranking' do Challenge Tour, garantindo assim virtualmente o regresso ao European Tour na próxima época.

"Agora o objetivo passa por ganhar o terceiro torneio e subir diretamente ao European Tour", revelou o golfista, que celebrou o 30.º aniversário em 6 de agosto.