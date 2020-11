Miguel Franco de Sousa é o único candidato à presidência da federação de golfe

O atual presidente Miguel Franco de Sousa é o único candidato à presidência da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), nas eleições para os órgãos sociais para o quadriénio 2020-2024, anunciou esta quinta-feira o organismo.

Franco de Sousa, que foi eleito em 2016, sucedendo a Manuel Agrellos, manifestou a intenção de contribuir para a "afirmação e dinamização" do golfe em Portugal, durante um mandato que "será exigente", face à pandemia de covid-19 que afeta o país e o mundo.

"Por tudo aquilo que estamos a viver, será exigente e necessitará de uma liderança e equipa com experiência e trabalho de casa feito, mas também com uma visão de ambição e de crescimento que são fundamentais para a afirmação da prática do golfe e para a dinamização de todo este setor, que pode ser da maior importância para a retoma económica do país e para a criação de emprego", observou Miguel Franco de Sousa.

As eleições para os órgãos sociais da FPG estão agendadas para 24 de novembro.