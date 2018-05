O golfista Miguel Gaspar foi o melhor português no final da primeira volta do 'Challenge' da Suíça em golfe, a decorrer em Lucerna, ao concluir a primeira volta no 13.º posto.Miguel Gaspar cumpriu o percurso em 68 pancadas, três abaixo do Par do campo, e ficou a cinco pancadas do líder da prova, o alemão Marcel Schneider, com comanda com duas pancadas de avanço para um trio de perseguidores.Integrado no grupo dos 43.º classificados ficou João Carlota, com 70 pancadas (menos uma Par), enquanto bem mais abaixo ficou João Ramos, autor de 77 pancadas (seis acima), no 144.º posto.