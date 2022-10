Miguel Silveira é o primeiro campeão amador no Circuito FPG em 2022

Quando em fevereiro deste ano Sofia Sá, então com apenas 17 anos, fez história, ao tornar-se na primeira mulher a vencer um torneio do Circuito FPG, que agora já acolhe jogadores profissionais, ninguém reparou num jovem chamado Miguel Silveira, que terminou no grupo dos 52.º classificados, com 16 acima do Par.

Passaram-se oito meses e agora já muitos sabem quem é este jogador da zona do Oeste que, desde o ano passado, decidiu ingressar numa das melhores escolas de formação de golfe do país, o Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia.

O seu progresso tem sido evidente e vem de alcançar um promissor recorde, ao tornar-se no primeiro jogador (masculino) amador a vencer um torneio do Circuito FPG em 2022, repetindo o feito de Sofia Sá em fevereiro. Mas, atenção, Miguel Silveira é ainda mais jovem, fê-lo com apenas 15 anos, praticamente antes de completar 16.

Um êxito importante, carimbado no 4.º Torneio do Circuito FPG, um torneio de 7.500 euros em prémios monetários, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) no Ribagolfe Oaks, em Benavente.

Miguel Silveira totalizou 142 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 68 e 74. Dos 84 participantes, só dois terminaram com um agregado abaixo do Par. O outro foi o profissional inglês George Nicholas Ounstead que só somou mais 1 pancada, apresentando um resultado de 143 (75+68), -1. Sendo o campeão do torneio um amador, o primeiro prémio monetário de 1700 euros foi atribuído ao britânico residente em Portugal.

Ana da Costa Rodrigues, com cartões de 71 e 73, foi 3.ª classificada e a melhor jogadora, com 144 (Par). A melhor golfista profissional foi Susana Ribeiro, mas no grupo dos 15.º classificados (+6).

"Não estava muito à espera, mas joguei o meu jogo o mais tranquilo possível, ‘shot’ a ‘shot’, esperando pelo que viesse. Sabia que se mantivesse o resultado da primeira volta, andando ali à volta do Par do campo, era muito provável que ganhasse o torneio. Por isso, não era necessário um grande resultado (no segundo dia), era só mesmo segurar o jogo", disse o campeão ao Gabinete de Imprensa da FPG.

Embora tenha sido uma enorme surpresa, Miguel Silveira já vinha registando alguns resultados interessantes em 2022, designadamente o 18.º lugar ‘ex aequo’ (+12) no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, no final de julho, no Aroeira Pines Classic; e, já em setembro, o vicecampeonato em representação de Miramar no Campeonato Nacional de Clubes Solverde, no Montado.

Houve ainda o 2.º lugar ‘ex aequo’ no escalão sub-16 do 4.º Torneio do Circuito Drive Tour (Campeonato Nacional de Jovens), em julho, no Santo Estêvão Golfe; e o 3.º lugar ‘ex aequo’ no 5.º Torneio do circuito juvenil da FPG, em agosto, no Santo Estêvão Golfe.

Voltando ao Circuito FPG, que reúne alguns dos melhores profissionais e amadores de ambos os géneros, Sofia Sá (da Quinta do Lago, mas desde agosto na Texas Christian University, em Fort Worth, onde estuda Economia e compete pelas Frogs na primeira divisão feminina da NCAA), foi a vencedora do 1.º Torneio do Circuito FPG, em fevereiro, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

Seguiram-se-lhe dois campeões profissionais: Pedro Lencart no 2.º Torneio, em abril, no Oporto Golf Club, em Espinho; e Vítor Lopes no 3.º Torneio, em junho, no Boavista Spa & Golf Resort, em Lagos. Lencart e Lopes jogam em circuitos internacionais de profissionais, respetivamente no Pro Golf Tour e no Alps Tour.

Não integrados neste Circuito FPG, mas fazendo parte do que poderemos chamar de um circuito profissional português, houve mais quatro torneios: Vítor Lopes impôs-se no 1.º Amarante Golf Open; Hugo Santos arrecadou o 40.º Open Pro-Am da Ilha Terceira; e Pedro Lencart somou mais dois títulos, no 2.º Open Xiragolfe e depois revalidou o título no 89.º Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, onde a amadora Inês Belchior, também de apenas 15 anos, se apoderou do título feminino.

O 5.º e último Torneio do Circuito FPG decorrerá a 19 e 20 de novembro, na Quinta do Peru.