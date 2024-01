Miguel Silveira valoriza experiência no Junior Orange Bowl

Miguel Silveira foi 37.º classificado, entre 56 jogadores, no 60.º Junior Orange Bowl International Golf Championship, um dos mais importantes torneios mundiais de sub-18, que todos os anos realiza-se no Estado norte-americano da Florida.

O jogador do Club de Golf de Miramar foi o único representante de Portugal e somou 302 pancadas, 18 acima do Par do Biltmore Golf Course, do Biltmore Hotel Miami Coral Gables.

Miguel Silveira somou voltas de 75, 72, 80 e 75, ou seja, sempre acima do Par-71 do campo, partilhando o 37.º posto com o chileno Santiago Schele, o paraguaio Evan Pena, o austríaco Thaddeus Huainigg e o norte-americano Torger Ohe.

"Estou desapontado com o resultado, mas foi uma grande experiência no Junior Orange Bowl", escreveu o português no Instagram.

O norte-americano Darren Zhou venceu com 279 (-5), após voltas de 69,71, 72 e 67. Bateu por 2 ‘shots’ o sul-africano Zach Buchanan, enquanto os norte-americanos Bryson Hughes e Zachary Pelzar partilharam o 3.º posto a 4 pancadas do campeão. Só este quarteto bateu o Par no agregado.

O Junior Orange Bowl é um dos ‘Majors’ internacionais de sub-18. Tiger Woods venceu-o em 1991 e outros bons jogadores também elevaram o troféu como Camilo Villegas em 1999, Mark Calcavecchia em 1977, Kevin Na em 2000 e Romain Wattel em 2009.